الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
18 حجم الخط

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

 

وفضل بيب جوارديولا تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء أمام بوروسيا دورتموند.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وجاءت تشكيل نادي مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز- جون ستونز- جفارديول- أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس- ريندرز- سافينيو.

خط الهجوم: فيل فودين- دوكو- إيرلينج هالاند.

فيما يجلس على دكة البدلاء: ترافورد، عمر مرموش، بيتينيلي، آكي، ريان شرقي، برناردو سيلفا، ريان آيت نوري، خوسانوف، أوسكار بوب، ريكو لويس.

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة بمعنويات عالية، بعد الفوز ضد بورنموث بثلاث أهداف لهدف واحد، يوم الأحد الماضي في الدوري الانجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز العاشر برصيد 7 نقاط، ويحتل بوروسيا دورتموند المركز التاسع، نفس العدد من النقاط، في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي المرة السابعة التي يواجه فيها مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا، إذ حقق الأخير فوزًا واحدًا فقط في المباريات الست السابقة، وتعادل في مباراتين وخسر 3.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي بيب جوارديولا بوروسيا دورتموند عمر مرموش مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند

مواد متعلقة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

نقابة المهن الرياضية تنظم مؤتمر الاتحاد العالمي للتربية البدنية

حفيد مرقص باشا: جدي منع كارتر من سرقة آثار توت عنخ آمون (فيديو)

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية