مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفضل بيب جوارديولا تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء أمام بوروسيا دورتموند.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وجاءت تشكيل نادي مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز- جون ستونز- جفارديول- أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس- ريندرز- سافينيو.

خط الهجوم: فيل فودين- دوكو- إيرلينج هالاند.

فيما يجلس على دكة البدلاء: ترافورد، عمر مرموش، بيتينيلي، آكي، ريان شرقي، برناردو سيلفا، ريان آيت نوري، خوسانوف، أوسكار بوب، ريكو لويس.

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة بمعنويات عالية، بعد الفوز ضد بورنموث بثلاث أهداف لهدف واحد، يوم الأحد الماضي في الدوري الانجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز العاشر برصيد 7 نقاط، ويحتل بوروسيا دورتموند المركز التاسع، نفس العدد من النقاط، في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي المرة السابعة التي يواجه فيها مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا، إذ حقق الأخير فوزًا واحدًا فقط في المباريات الست السابقة، وتعادل في مباراتين وخسر 3.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.