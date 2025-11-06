الواحات البحرية تستعد لانطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية 2025 (فيديو)

18 حجم الخط

تتواصل الاستعدادات المكثفة في محافظة الجيزة لتنظيم المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية، المقرر انطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشاركة واسعة من منتجي ومصدري التمور من مختلف دول العالم.

https://www.facebook.com/share/v/14Rmkp4emzY/

ويجري العمل على قدم وساق في موقع انعقاد المهرجان لضمان خروج الحدث في أبهى صورة تليق باسم مصر، وتعكس جمال الطبيعة الخلابة بالواحات البحرية وروح الضيافة الأصيلة التي تتميز بها المنطقة.

ويأتي مهرجان التمور المصرية 2025 ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مكانة التمور المصرية في الأسواق العالمية، ودعم سلاسل القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، كما يمثل المهرجان منصة متميزة للتبادل التجاري والثقافي بين الدول المشاركة، وفرصة للتعريف بالتراث المصري الأصيل الذي يجمع بين الإبداع، التراث، والتنمية المستدامة.

يُذكر أن الواحات البحرية تُعد من أبرز مناطق إنتاج التمور في مصر والعالم، وتحتضن سنويًّا فعاليات المهرجان الذي أصبح من أهم الأحداث الدولية في مجال صناعة وتصدير التمور.

