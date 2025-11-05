رئيس مستقبل وطن لأعضاء الحزب: عملتم بإخلاص واليوم نجني الثمار

18 حجم الخط

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدوره في قيادة الدولة خلال السنوات الماضية، قائلًا: الرئيس أحكم السيطرة على دفة القيادة، ورفع اسم مصر عاليًا، وتمكن من عبور الوطن جميع التحديات، وصون كرامة الشعب المصريين.

مستقبل وطن أمام محطة حاسمة بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب

وأشار إلى أن مستقبل وطن أمام محطة حاسمة في مسيرته السياسية، لحصد ما بذله أعضاؤه من جهد مخلص طوال الفترة الماضية، موجها حديثه لأعضاء مستقبل وطن، قائلا: "لقد عملتم بإخلاص، واليوم نجني ثمار هذا العمل".

الثقة في مرشحي حزب مستقبل وطن

وأشار رئيس الحزب، إلى ثقته الكاملة في مرشحي مستقبل وطن، وقدرتهم على تحقيق نتائج قوية في الاستحقاق النيابي المقبل.

وقال رئيس حزب مستقبل وطن: "كل كوادرنا قادرون على النجاح بإرادتهم وعزمهم ودعم المواطنين لهم".

وأشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن الحزب أثبت في كل مناسبة أنه الأكثر حضورًا وتأثيرًا في المشهد السياسي والبرلماني.



فيما أكد محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تُثبت للعالم أنها دولة صاحبة قرار وسيادة، وأنها تمضي بثبات نحو مستقبل أقوى، قائلا: ذلك تحقق بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في ترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية وإعادة ريادتها المستحقة.

وأشار إلى أن مستقبل وطن، يخوض الاستحقاق الانتخابي الجديد بروح وطنية ومسؤولية كبيرة تجاه الدولة، وبثقة في دعم المواطنين ووعيهم السياسي.

الدعوة للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس النواب

ودعا أمين الحزب أبناء الجيزة وجميع محافظات المرحلة الأولى إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن النزول إلى اللجان "ليس خيارًا، بل واجب وطني ورسالة دعم واضحة للدولة المصرية ولمسار التنمية".

وأوضح أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة فعاليات مكثفة نظمها الحزب في مختلف المحافظات لتشجيع المشاركة الشعبية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين قبل بدء الصمت الانتخابي.





بدأ قبل قليل المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب لقطاعي الصعيد وغرب الدلتا بمحافظة الجيزة.

المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن قبل الصمت الانتخابي

يأتي ذلك قبيل ساعات من انتهاء فترة الدعاية الانتخابية، وبدء الصمت الانتخابي استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.

قيادات مستقبل وطن تشهد المؤتمر الختامي لدعم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

يشارك في فعاليات المؤتمر الختامي، قيادات حزب مستقبل وطن، يتقدمهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، محمد سعفان، أمين الحزب بالجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب

تفاصيل مؤتمرات دعم القائمة الوطنية من أجل مصر

ونظم أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من المؤتمرات الجماهيرية، والجولات الميدانية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ويحرص “مستقبل وطن” من خلال مؤتمراته على تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والحشد لصالح مرشحيه على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية من أجل مصر.

وشرح قيادات مستقبل وطن، خلال المؤتمرات الفترة الماضية، برامج المرشحين، ورؤية الحزب لدعم مسيرة التنمية والبناء، والتأكيد على أهمية الدور الشعبي في اختيار ممثلين يعبرون عن صوت المواطنين ويعملون على خدمة قضاياهم.

موعد التصويت في انتخابات مجلس النواب

يشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج تنطلق يومي الجمعة والسبت المقبلين، يليها تصويت المصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء، داخل 5606 لجان فرعية موزعة على 70 لجنة عامة في محافظات المرحلة الأولى.

