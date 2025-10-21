الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
نائب رئيس الحزب والأمين العام يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن لمتابعة التحضيرات لبرلمان 2025

أجرى النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، جولة تفقدية داخل غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العمل والوقوف على استعدادات الغرفة للانتخابات البرلمانية المقبلة، يرافقه عدد من قيادات الأمانة المركزية، وأمانة التنظيم المركزية.

وأطلع الأمين العام، على آلية العمل داخل الغرفة، ومدى جاهزيتها من حيث التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، مشيدًا بحالة الانضباط والتواجد المستمر لأعضاء الغرفة، وبالجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الجاهزية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد "عبد الجواد"، على ضرورة استمرار حالة الانضباط، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمجريات العمل، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية ونظيراتها في المحافظات، في إطار خطة الحزب الشاملة لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة وتنظيم.

وأعرب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، عن تقديره لكافة أعضاء غرفة العمليات على ما يبذلونه من جهد مخلص، موجهًا الشكر لهم على أدائهم المتميز، وداعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة خلال الفترة القادمة.

الجريدة الرسمية