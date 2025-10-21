تفاصيل الملتقى التنظيمي الأول لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات مجلس النواب

نظم حزب مستقبل وطن، فعاليات الملتقى التنظيمي الأول بمشاركة نحو 1500 قيادة حزبية من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار الاستعدادات لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

تفاصيل استعدادات حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب

وأعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، أن الحزب يعتمد على معايير واضحة وثابتة في اختيار مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، موضحًا أن تلك المعايير تستند إلى الكفاءة والانتماء والعمل الميداني، وليس إلى الأهواء أو المجاملات.

تمكين الشباب والمرأة في مرشحي انتخابات مجلس النواب

وقال: الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، مع الحفاظ على الكوادر التنظيمية ذات الخبرة للاستفادة من تجاربها في إدارة العمل السياسي والتنظيمي، مؤكدًا أن الحزب يحترم الدولة وقيادتها، ويعمل في إطار مؤسسي منضبط يهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وأضاف أن حالة التنظيم والانضباط التي يشهدها الحزب حاليًا هي ثمرة جهود قياداته المركزية والتنظيمية التي آثرت إفساح المجال أمام الكوادر الجديدة والشابة، بما يعكس روح المسؤولية والوعي بأهمية تجديد الدماء داخل الحزب.



وقال النائب أحمد عبد الجواد: الهدف الأسمى للحزب ليس فقط تحقيق أغلبية داخل المجالس النيابية، بل تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي، مؤكدًا أن الحزب يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة، ويعمل على مواجهتها بالوعي والعمل الجاد لا بالشعارات.

تنازل مستقبل وطن لتحقيق الاستقرار السياسي

وأضاف أن حزب مستقبل وطن سيُكتب له أنه تنازل عن بعض حقوقه السياسية في سبيل استقرار الدولة المصرية، موضحًا أن المشهد الحزبي الراهن يتطلب تعددية حزبية حقيقية تعبّر عن الإرادة الوطنية وتدعم بناء دولة قوية حديثة.

وأكد عبد الجواد أن الحزب يعتز بكل كوادره التي لم تُختر في قوائم الترشيحات، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا يمارسون دورهم التنظيمي داخل الحزب بإخلاص وانتماء، إيمانًا بأن العمل الحزبي لا يرتبط بالمناصب، بل بالعطاء المستمر وخدمة الوطن.

فيما وجه النائب الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على جهودها الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف مصر في القمة المصرية الأوروبية بشرم الشيخ عكس دورها التاريخي والثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندة حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكد أن مصر تخوض في الوقت الراهن معركة وعي حقيقية تستلزم من الجميع الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع.

وشدد على أن حزب مستقبل وطن يقف على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، دعمًا لاستقرار الوطن وصونًا لمكتسباته، مضيفًا أن الحفاظ على وحدة الصف يمثل أولوية قصوى للحزب خلال المرحلة المقبلة.



من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن المشهد التنظيمي الحالي للحزب يعكس حالة فريدة من الانضباط والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن بات ينافس نفسه في الأداء والتنظيم والاستعداد للانتخابات.

وأشار إلى أن حضور أكثر من 1500 قيادة تنظيمية خلال وقت قصير يعد إنجازًا يدعو للفخر، ويؤكد أن الحزب حاضر بقوة في كل المراحل والمواقف الوطنية.

وأضاف: «حزب مستقبل وطن موجود دائمًا، والتحدي الحقيقي أمامنا هو إنجاز المهمة بنجاح في أقل من 6 ساعات»، موضحًا أن الحزب نما نموًا طبيعيًا نتيجة مجهود متواصل على مدار السنوات الماضية.

وتابع القصبي قائلًا: «أنا عجوز علشان كده ودوني مجلس الشيوخ، لكني عشت لحظة بلحظة مع كيان حزب مستقبل وطن منذ نشأته، في ظروف دقيقة ومرحلة صعبة احتاجت إلى استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار».

وأشار إلى أن المشهد الانتخابي في السنوات الماضية كان مختلفًا، وأن المرحلة المقبلة ستتطلب مجهودًا أكبر ونمط عمل جديدًا يتناسب مع تطور الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن الحزب يمتلك الكوادر القادرة على تحقيق هذا التحدي بنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.