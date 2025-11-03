مستقبل وطن يؤكد دعمه لمرشحيه بالقائمة الوطنية ويكشف حقيقة حسم 90% من مقاعد النواب

عصام هلال: ملتزمون بأوجه الصرف في الدعاية الانتخابية وفقاً للقانون

أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزب مستمر في عقد المؤتمرات الجماهيرية والجولات الميدانية لدعم مرشحيه، سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب.

مستقبل وطن يختتم المؤتمرات الجماهيرية قبل الصمت الانتخابي 5 نوفمبر بالجيزة

وأشار في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن المحافظات يوميا تشهد مؤتمرات جماهيرية، بالإضافة إلى الجولات الانتخابية، معلنا عن عقد المؤتمر الختامي قبل الصمت الانتخابي يوم 5 أكتوبر من محافظة الجيزة.

التزام مستقبل وطن بأوجه الصرف على الدعاية الانتخابية

وأعلن التزام حزب مستقبل وطن بأوجه الصرف في الدعاية الانتخابية، وفقا للقواعد التي تقرها الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي ضوء ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

وقال النائب عصام هلال: مستقبل وطن ومرشحوه أشد حرصا على الالتزام بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بالصرف على الدعاية الانتخابية، وفي ضوء ما يقره القانون في هذا الشأن، متابعا: ملتزمون بسقف الدعاية الانتخابية المحدد.

تغييرات في مستقبل وطن عقب انتخابات مجلس النواب

وحول الموقف من المواقع التنظيمية بسبب استقالة بعض الكوادر على خلفية عدم الدفع بهم في الاستحقاقات الانتخابية، أكد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن هناك دمجا بين الدور التنظيمي، وكذلك العمل المجتمعي، وتشترك فيه الهيئة التنظيمية والهيئة البرلمانية وهو ما جعل مستقبل وطن قريبا من الناس وجزءا من معدل حل مشكلاتهم.

وأكد أن التغييرات في الشكل التنظيمي داخل مستقبل وطن أمر محوكم داخل الحزب، قائلا: والتجديد دائم، وبعد كل استحقاق انتخابي يتم تقييم أداء للبنية التنظيمية، ويتم تصعيد كوادر من المستوى الأقل إلى المستوى الأعلى، وضم كوادر جديدة.

تقييم الكوادر في مستقبل وطن عقب الاستحقاق الانتخابي

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مسألة التقييم والتحديث للبنية التنظيمية داخل الحزب دائمة، وغير مرتبطة فقط بالاستحقاق الانتخابي.

حقيقة حسم 90% من مقاعد مجلس النواب المقبل

وردا على ما يثار بشأن حسم 90% من مقاعد مجلس النواب مستقبلا، قال عصام هلال: هذا غير صحيح، ونحن جزء من قائمة وطنية تضم 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أن القانون لم يمنع القانون وجود أي قوائم أخرى، وكذلك لم يتم منع أحد المستقلين من خوض الانتخابات.

وقال: ليس معنى أن الأطياف والأحزاب السياسية الأكثر فعالية على الساحة السياسية، نجحت في عمل قائمة وطنية لخوض انتخابات مجلس النواب، ولم يجد الآخرون وسيلة في عمل قائمة منافسة أن هذا عيبا في القائمة، لأنه لم يتم منع المنافسين من عمل قائمة منافسة.

وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية، قال عصام هلال: يمكن الذهاب إلى الدوائر في الصعيد على سبيل المثال، لمعرفة سخونتها، وحجم التنافسية بين مرشحي الأحزاب وبعضها، وكذلك المستقلين.

وأكد أنه غير حقيقي حسم 90% من المقاعد بمجلس النواب المقبل، قائلا: هذا غير حقيقي ولا يحتاج لرد، والرد عليه من أرض الواقع لمعرفة السخونة في التنافسية.



وأوضح أن كل الأحزاب اختارت أفضل ما لديها على الساحة، وهذا ليس عيبا في المرشحين، مؤكدا أن التنافسية موجودة، ولم يتم منع أي مرشح، وكل أجهزة الدولة في حيادية كاملة من جميع المرشحين، في ظل ممارسة حقيقية دون تدخل من أحد.

حقيقة وجود مال سياسي في انتخابات مجلس النواب

وردا على المال السياسي في انتخابات مجلس النواب، قال عصام هلال: نحن كمثال في مستقبل وطن أكثر من 70% من المرشحين الذين تم الدفع بهم من الشباب، فكيف لهؤلاء الشباب أن يأتوا بالمال السياسي؟.

وأوضح عصام هلال، أن تشكيلات القائمة محكومة بوجود الشباب والمرأة، وكيف لهؤلاء بالمال السياسي؟، مشيرا إلى أن هناك تنوعا بين المهنيين وأساتذة الجامعة وغيرهم وهناك تنوع كبير بين المرشحين.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحديث عن المال السياسي مكرر مع كل استحقاق انتخابي، قائلا: "من يطلقون هذه العبارة ليس لديهم تعريف صريح وواضح له".

