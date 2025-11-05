بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انطلاق المؤتمر الختامي لمستقبل وطن قبيل الصمت الانتخابي

18 حجم الخط

بدأ قبل قليل المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب لقطاعي الصعيد وغرب الدلتا بمحافظة الجيزة.

المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن قبل الصمت الانتخابي

يأتي ذلك قبيل ساعات من انتهاء فترة الدعاية الانتخابية، وبدء الصمت الانتخابي استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.

قيادات مستقبل وطن تشهد المؤتمر الختامي لدعم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

يشارك في فعاليات المؤتمر الختامي، قيادات حزب مستقبل وطن، يتقدمهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، محمد سعفان، أمين الحزب بالجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

تفاصيل مؤتمرات دعم القائمة الوطنية من أجل مصر

ونظم أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من المؤتمرات الجماهيرية، والجولات الميدانية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ويحرص “مستقبل وطن” من خلال مؤتمراته على تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والحشد لصالح مرشحيه على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية من أجل مصر.

وشرح قيادات مستقبل وطن، خلال المؤتمرات الفترة الماضية، برامج المرشحين، ورؤية الحزب لدعم مسيرة التنمية والبناء، والتأكيد على أهمية الدور الشعبي في اختيار ممثلين يعبرون عن صوت المواطنين ويعملون على خدمة قضاياهم.

موعد التصويت في انتخابات مجلس النواب

يشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج تنطلق يومي الجمعة والسبت المقبلين، يليها تصويت المصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء، داخل 5606 لجان فرعية موزعة على 70 لجنة عامة في محافظات المرحلة الأولى.

