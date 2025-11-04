الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
سياسة

مستقبل وطن ينظم مؤتمرا لدعم مرشحي القائمة الوطنية بالجيزة غدا

غرفة عمليات مستقبل
غرفة عمليات مستقبل وطن لمتابعة انتخابات مجلس النواب

يختتم حزب مستقبل وطن، فترة الدعاية الانتخابية لمجلس النواب 2025 غدًا الأربعاء، بعقد مؤتمر حاشد في محافظة الجيزة، لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، ضمن محافظات المرحلة الأولى. 

موعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية 

يأتي ذلك في إطار الالتزام بالجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مواعيد الدعاية لانتخابات مجلس النواب المقبل.

تفاصيل المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن 

وينطلق المؤتمر الختامي، بحضور قيادات الحزب، ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك مرشحي الفردي، قبيل فترة الصمت الانتخابي. 

تفاصيل مؤتمرات دعم القائمة الوطنية من أجل مصر 

ونظم أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من المؤتمرات الجماهيرية، والجولات الميدانية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ويحرص مستقبل وطن من خلال مؤتمراته على تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والحشد لصالح مرشحيه على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية من أجل مصر.

وشرح قيادات  مستقبل وطن، خلال المؤتمرات الفترة الماضية، برامج المرشحين، ورؤية الحزب لدعم مسيرة التنمية والبناء، والتأكيد على أهمية الدور الشعبي في اختيار ممثلين يعبرون عن صوت المواطنين ويعملون على خدمة قضاياهم.

يشار إلى أنه تنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت المقبلين، يليها تصويت المصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء، داخل 5606 لجان فرعية موزعة على 70 لجنة عامة في محافظات المرحلة الأولى.

