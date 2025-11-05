أحمد الشناوي يعلق على خروجه من حسابات حسام حسن

18 حجم الخط

السوبر المصري، علق أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز على عدم اختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني رغم فوز فريقه بثلاثة القاب متتالية خلال الموسم الحالي دوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاث ولقب السوبر الإفريقي.

تصريحات أحمد الشناوي

وأشار الشناوي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز والزمالك فى السوبر المصري إلى أن مسألة عدم اختياره للمنتخب الوطني هو قرار يخص جهاز المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن ولا يمكنه الاعتراض عليه وفي النهاية يتمنى التوفيق لمنتخب مصر وجهازه الفني سواء كان مع الفريق أم لا، لأنه في النهاية قرار جهاز فني.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

ويلتقي فريقا بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف من مساء غدا الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

وتنقل مباراة بيراميدز والزمالك قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

قائمة بيراميدز في رحلة الإمارات

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025

الخميس 6 نوفمبر - نصف نهائي السوبر المصري

-الأهلي ضد سيراميكا - 5 مساء

-الزمالك ضد بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر-نهائي السوبر المصري

-تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

-النهائي - 5:30 مساء

