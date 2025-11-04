الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
عصام كامل

البنك الأهلى وزد يتعادلان بنتيجة 1-1 في الدوري المصري

 انتهت مباراة فريقا البنك الأهلى وزد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال لقائهما ضمن مباريات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري المصري موسم 2025/2026.

 

مباراة البنك الأهلى وزد فى الدوري

تقدم أحمد ياسر ريان لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 11 من المباراة وتعادل محمود صابر لزد في الدقيقة 45.

 

تشكيل البنك الأهلى أمام زد فى الدوري


وكان تشكيل زد على النحو التالي ..
 حراسة المرمى ..عبد العزيز البلعوطي 
خط الدفاع ..محمود الجزار، مصطفى الزناري، مصطفي دويدار، اسحاق يعقوبو
خط الوسط ..محمد فتحى، محمد ابراهيم، احمد مدبولى
خط الهجوم .. أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل، ياو انور
ويجلس على مقاعد البدلاء 
أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، هشام صلاح، محمود عماد، امير مدحت، احمد النادري،  محمد بن شرقي، احمد اوفا، سيد نيمار.

مباراة زد والبنك الأهلي

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مباراتين.


ويحتل فريق زد المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل في 5 والخسارة في 4

