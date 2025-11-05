ماذا يحدث حال انتهاء مباريات نصف نهائي السوبر المصري بالتعادل؟

يقام غدا الخميس مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي يجمع بين ناديي الزمالك وبيراميدز وأيضا الأهلي وسيراميكا في أبو ظبي.

ماذا يحدث حال انتهاء المباراتين بالتعادل ؟

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراتين بشوطيهما الأصلي بنتيجة التعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025

الخميس 6 نوفمبر - نصف نهائي السوبر المصري

-الأهلي ضد سيراميكا - 5 مساء

-الزمالك ضد بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر-نهائي السوبر المصري

-تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

-النهائي - 5:30 مساء

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ويلتقي بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، من مساء الخميس المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن يرتدي نادي بيراميدز طاقمه الجديد الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

