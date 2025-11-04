كاف يخطر المصري رسميا بمواعيد مبارياته في الكونفدرالية

تلقى النادي المصري إخطارا رسميا من لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بجدول مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثالثة والعشرين.

جدول مباريات المصري بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية



وجاءت مواعيد مباريات المصري بالمجموعة الرابعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: يلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

الجولة الثانية: يلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في الثلاثين من نوفمبر الجاري.

الجولة الثالثة: يلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق الزمالك في الخامس والعشرين من يناير 2026.

الجولة الرابعة: يلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق الزمالك في الأول من فبراير 2026.

الجولة الخامسة: يلتقي خلالها المصري خارج أرضه مع مضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي في الثامن من فبراير 2026.

الجولة السادسة: يلتقي خلالها المصري على أرضه مع ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في الخامس عشر من فبراير 2026.

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، جوليبا المالي، أوليمبيك أسفي المغربي، سان بيدرو الإيفواري.

المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي المغربي، مانياما يونيون الكونغو الديمقراطية، عزام يونايتد التنزاني، نيروبي يونايتد الكيني.

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، سانجيدا بلاك ستارز التنزاني.



المجموعة الرابعة: الزمالك، المصري البورسعيدي، كايزر شيفز الجنوب أفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي.

نظام الكونفدرالية

وتقام مباريات دوري المجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي،وتستمر الأدوار الإقصائية بالنظام ذاته حتى المباراة النهائية.

