الأربعاء 05 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

يشهد نصف نهائي كأس السوبر المصري مواجهة قوية بين فريقي الزمالك وبيراميدز غدا الخميس في افتتاح منافسات بطولة السوبر المصري بدولة الإمارات مستضيف البطولة.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

ويلتقي فريقا بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف من مساء غدا الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

وتنقل مباراة بيراميدز والزمالك قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

وصول بعثة بيراميدز

ووصلت بعثة فريق  بيراميدز إلى الإمارات، مساء الإثنين استعدادا لخوض السوبر المصري بمواجهة الزمالك في نصف النهائي، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

 

قائمة بيراميدز في رحلة الإمارات

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد حمدي
خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو
خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025

الخميس 6 نوفمبر - نصف نهائي السوبر المصري

-الأهلي ضد سيراميكا - 5 مساء

-الزمالك ضد بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر-نهائي السوبر المصري

-تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

-النهائي - 5:30 مساء

