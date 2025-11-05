يورتشيتش يتحدث عن تأثير غيابات الزمالك وبيراميدز قبل موقعة السوبر

18 حجم الخط

يري الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أن أي مدير فني جديد يحتاج إلى وقت لخلق حالة من التجانس والانسجام مع اللاعبين لكن هذا لا يمنع من أهمية وقوة مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

تصريحات مدرب بيراميدز

أضاف مدرب بيرميدز خلال المؤتمر الصحفي عن وجود مدير فني جديد للزمالك إن المدرب يحتاج لوقت حتى تظهر بصماته على اللاعبين في أرض الملعب، وأكثر ما يقدمه المدرب في هذه الفترة القصيرة تكون الطاقة الجديدة داخل غرف الملابس ولكن الوقت هو من يمنح المدرب الفرصة لإظهار ما لديه من إمكانيات مع لاعبيه.

وشدد على أن بيراميدز سيغيب عنه عدد من اللاعبين المهمين من بينهم رمضان صبحي ومصطفى فتحي وأسامة جلال وبلاتي توريه، مثلما سيفقد الزمالك دونجا وبيزيرا، وهما بالفعل ثنائي قوي ولكن المباراة مهما كانت الغيابات فيها ستكون غاية في القوة.

شدد المدير الفني على أن الفرصة لجميع الأندية الأربعة المشاركة في السوبر موجودة للفوز باللقب، وبالفعل الكل لديهم فرصة وبيراميدز جاهز للفوز في المرحلة المقبلة، موضحا أن بيراميدز يمتلك إمكانيات كبيرة ودكة لاعبين يمكنها تعويض الغيابات وسيرى ما سيحدث في التشكيل من جاهزية اللاعبين، وطموح الفريق متجدد ولديه هدف للفوز بمزيد من البطولات مستقبلا.

المدير الفني أوضح أن الأمر صعب للغاية بعد الفوز بلقب دوري الأبطال وكل البطولات الأخرى أصبح الفريق مطالبا بالحفاظ على ذلك والاستمرار في القمة أمر صعب بكل تأكيد، ولكنه يمتلك مجموعة من اللاعبين لديهم طموح للفوز بكل شيء وسيعمل معهم من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب في المرحلة المقبلة، في ظل طموح الجهاز الفني والإدارة وكذلك اللاعبين.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

ويلتقي فريقا بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف من مساء غدا الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

وتنقل مباراة بيراميدز والزمالك قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

قائمة بيراميدز في رحلة الإمارات

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025

الخميس 6 نوفمبر - نصف نهائي السوبر المصري

-الأهلي ضد سيراميكا - 5 مساء

-الزمالك ضد بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر-نهائي السوبر المصري

-تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

-النهائي - 5:30 مساء

