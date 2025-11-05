الزمالك بالزي الأبيض وبيراميدز يرتدي الأسود في نصف نهائي كأس السوبر

عقد اليوم، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والذي يجمع بين ناديي الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن يرتدي نادي بيراميدز طاقمه الجديد الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

وتم التأكيد من جانب مسئولي لجنة الحكام على أن التغيير السادس المتعلق بالارتجاج الدماغي (ضربات الرأس) غير مطبق حتى الآن في البطولة وكذلك البطولات المحلية في ظل تعلق ذلك باحتياطات طبية متعلقة بالارتجاج الدماغي، وبالتالي لن يسمح بأكثر من خمسة تغييرات فقط على ٣ فترات توقف طوال الشوطين.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر مدير الفريق، واللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي وزياد زيدان إداري الفريق.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ويلتقي بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، من مساء الخميس المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

