الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

إزالة حالات تعد
إزالة حالات تعد
18 حجم الخط

قال إبراهيم جاد نائب رئيس مدينة ديرب نجم، إن الأجهزة التنفيذية تشن حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة حيث جرى تنفيذ إزالة فورية بقرية العقايلة التابعة لشنبارة منقلا بالوحدة المحلية بصفط زريق، وتمت إزالة أعمدة الدور الثاني العلوي لبناء بدون ترخيص، وتنفيذ إزالة صبة خرسانية على مساحة ٢٠٠ م²، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

إزالات بمركز ههيا 

 وقال أيمن هيكل رئيس مركز ههيا، إن الوحدة المحلية بالزرزمون  قامت بشن حملة لإزالة تعدٍ على أرض زراعية بـعزبة مختاربيه التابعة لقرية الفواقسة، وتم إزالة مبنى مخالف بالطوب الدبش الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة ١٥٠ م² خارج الحيز العمراني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اللواء احمد شاكر رئيس بلبيس

وأكد اللواء أحمد شاكر رئيس مركز بلبيس، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية ففى الوحدة المحلية بالزوامل تم فك شدة خشبية لسمل بمساحة ٢٠٠ متر طولي بالمنطقة الصناعية وازالة سور بالدبش الأبيض بطول ١٥٠ مترا بالتعاون مع وحدة المنيرة والوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، وتم إزالة سور بالدبش الأبيض بطول ٥٠ مترا بقرية بساتين بركات وتم تنفيذ الإزالات بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اللواء دكتور محمد بهاء الدين 

وأوضح اللواء الدكتور محمد بهاء الدين رئيس مركزمشتول السوق، أن الوحدة المحلية بالمنير قامت بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة سور بالدبش الأبيض مقام بالمخالفة على مساحة ٢٠٠ م² باسم المواطن (ر.ص) وإزالة سور مخالف آخر بالبر الشرقي باسم (أسامة البنا) على مساحة ٤٢٠٠ م² بالتنسيق مع مركز الشرطة والإدارة الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

رئيس مركز ومدينة الزقازيق 

وأضاف شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، أنه تم تنفيذ عدة إزالات فورية بنطاق الوحدات المحلية ففي الوحدة المحلية ببني عامر تم إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة إجمالية ٣٧٥ م² وإزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة قيراطين (حوالي ٣٥٠ م²)، وفى الوحدة المحلية بالزهراء تم إزالة بناء مخالف مكوَّن من غرفتين بالطوب الدبش الأبيض خارج الحيز العمراني، وتمت الإزالة الفورية وتقطيع الأشجار المحيطة بالموقع المخالف، وفى الوحدة المحلية ببهنباي مركزتم ازالة إنشاءات حديدية مخالفة كانت معدّة لإقامة هنجر دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية كافة. 

رئيس مركز فاقوس 

 وأشار المحاسب محمد الإباصيري رئيس مركز فاقوس، إلى أنه تم تنفيذ عدة حملات إزالة أسفرت عن إزالة سور بالدبش الأبيض باسم (ح.ا.ح) على مساحة ١٥٠ م² بناحية الجعافرة وإزالة سور آخر باسم (ع.ع.ا) على مساحة ٣٠ م² بناحية الخطارة وإزالة بناء بالطوب الأبيض مكوّن من غرفتين على مساحة ١٠٠ م² بناحية قنتير باسم (ع.ح.ع) وتمت جميع الإزالات في المهد وعلى نفقة المخالفين.

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة القنايات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية ازالة كافة التعديات التعديات المخالفة محافظة الشرقية إبراهيم جاد نائب رئيس مدينة ديرب ازالة فورية قرية العقايله شنبارة منقلا

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة القنايات

محافظ الشرقية يودّع رئيس ديرب نجم: كان نموذجًا في الإخلاص والعطاء (صور)

وزير الصحة يبحث مع محافظ الشرقية التوسع في إنشاء مستشفيات جديدة

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية