إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

قال إبراهيم جاد نائب رئيس مدينة ديرب نجم، إن الأجهزة التنفيذية تشن حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة حيث جرى تنفيذ إزالة فورية بقرية العقايلة التابعة لشنبارة منقلا بالوحدة المحلية بصفط زريق، وتمت إزالة أعمدة الدور الثاني العلوي لبناء بدون ترخيص، وتنفيذ إزالة صبة خرسانية على مساحة ٢٠٠ م²، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالات بمركز ههيا

وقال أيمن هيكل رئيس مركز ههيا، إن الوحدة المحلية بالزرزمون قامت بشن حملة لإزالة تعدٍ على أرض زراعية بـعزبة مختاربيه التابعة لقرية الفواقسة، وتم إزالة مبنى مخالف بالطوب الدبش الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة ١٥٠ م² خارج الحيز العمراني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اللواء احمد شاكر رئيس بلبيس

وأكد اللواء أحمد شاكر رئيس مركز بلبيس، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية ففى الوحدة المحلية بالزوامل تم فك شدة خشبية لسمل بمساحة ٢٠٠ متر طولي بالمنطقة الصناعية وازالة سور بالدبش الأبيض بطول ١٥٠ مترا بالتعاون مع وحدة المنيرة والوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، وتم إزالة سور بالدبش الأبيض بطول ٥٠ مترا بقرية بساتين بركات وتم تنفيذ الإزالات بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اللواء دكتور محمد بهاء الدين

وأوضح اللواء الدكتور محمد بهاء الدين رئيس مركزمشتول السوق، أن الوحدة المحلية بالمنير قامت بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة سور بالدبش الأبيض مقام بالمخالفة على مساحة ٢٠٠ م² باسم المواطن (ر.ص) وإزالة سور مخالف آخر بالبر الشرقي باسم (أسامة البنا) على مساحة ٤٢٠٠ م² بالتنسيق مع مركز الشرطة والإدارة الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

رئيس مركز ومدينة الزقازيق

وأضاف شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، أنه تم تنفيذ عدة إزالات فورية بنطاق الوحدات المحلية ففي الوحدة المحلية ببني عامر تم إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة إجمالية ٣٧٥ م² وإزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة قيراطين (حوالي ٣٥٠ م²)، وفى الوحدة المحلية بالزهراء تم إزالة بناء مخالف مكوَّن من غرفتين بالطوب الدبش الأبيض خارج الحيز العمراني، وتمت الإزالة الفورية وتقطيع الأشجار المحيطة بالموقع المخالف، وفى الوحدة المحلية ببهنباي مركزتم ازالة إنشاءات حديدية مخالفة كانت معدّة لإقامة هنجر دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

رئيس مركز فاقوس

وأشار المحاسب محمد الإباصيري رئيس مركز فاقوس، إلى أنه تم تنفيذ عدة حملات إزالة أسفرت عن إزالة سور بالدبش الأبيض باسم (ح.ا.ح) على مساحة ١٥٠ م² بناحية الجعافرة وإزالة سور آخر باسم (ع.ع.ا) على مساحة ٣٠ م² بناحية الخطارة وإزالة بناء بالطوب الأبيض مكوّن من غرفتين على مساحة ١٠٠ م² بناحية قنتير باسم (ع.ح.ع) وتمت جميع الإزالات في المهد وعلى نفقة المخالفين.

