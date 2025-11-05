الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية
18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة الطبية الاستثنائية بمدينة الفنايات تأتي ضمن ٦ قوافل استثنائية نظمتها المديرية على مدار الأسبوع الجاري بمراكز ومدن الزقازيق وههيا وأبو كبير والقنايات، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان، حيث تستهدف تقديم خدماتها لما يقرب من ٢٥٠٠ مواطن يوميا في مختلف التخصصات الطبية.

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

تقديم الخدمة الطبية إلى 2838 مريض بمراكز الشرقية 

وأضاف أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها يوم السبت الماضي بميدان القومية بالزقازيق قدمت الخدمة لعدد 438 مواطن بالزقازيق، وفي أبو كبير تم تقديم الخدمة لعدد 1009 مواطن، وقدمت الخدمة لعدد 807 مواطن بمدينة ههيا.

وأشار إلى أنه تم اليوم تقديم الخدمة الصحية بالقافلة الطبية أمام مجلس مدينة القنايات لما يقارب من 400 مواطن، وتم صرف العلاج بالمجان للمستفيدين لافتًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلي إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

المهندس حازم الاشمونى 

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،  قد تفقد اليوم الأربعاء أعمال القافلة الطبية الإستثنائية والتي نظمتها مديرية الشئون الصحية أمام مجلس مدينة القنايات لتقديم مختلف الخدمات الصحية وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

 المحافظ يلتقى بالمواطنين 

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على القافلة، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا رئيس مدينة القنايات بتلبيها فورًا في  حدود الإمكانات المتاحة وسط إشادة من الأهالي بجهود الدولة في توفير الخدمات الطبية المجانية وتيسير الحصول عليها بالمدن والقرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة الزقازيق مركزههيا 6قواقل استثنائية الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية

صحة الشرقية: مشروع رعايات مصر قدم الخدمة لـ 1544 مواطنا

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية