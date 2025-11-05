محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة الطبية الاستثنائية بمدينة الفنايات تأتي ضمن ٦ قوافل استثنائية نظمتها المديرية على مدار الأسبوع الجاري بمراكز ومدن الزقازيق وههيا وأبو كبير والقنايات، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان، حيث تستهدف تقديم خدماتها لما يقرب من ٢٥٠٠ مواطن يوميا في مختلف التخصصات الطبية.

تقديم الخدمة الطبية إلى 2838 مريض بمراكز الشرقية

وأضاف أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها يوم السبت الماضي بميدان القومية بالزقازيق قدمت الخدمة لعدد 438 مواطن بالزقازيق، وفي أبو كبير تم تقديم الخدمة لعدد 1009 مواطن، وقدمت الخدمة لعدد 807 مواطن بمدينة ههيا.

وأشار إلى أنه تم اليوم تقديم الخدمة الصحية بالقافلة الطبية أمام مجلس مدينة القنايات لما يقارب من 400 مواطن، وتم صرف العلاج بالمجان للمستفيدين لافتًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلي إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

المهندس حازم الاشمونى

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد تفقد اليوم الأربعاء أعمال القافلة الطبية الإستثنائية والتي نظمتها مديرية الشئون الصحية أمام مجلس مدينة القنايات لتقديم مختلف الخدمات الصحية وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

المحافظ يلتقى بالمواطنين

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على القافلة، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا رئيس مدينة القنايات بتلبيها فورًا في حدود الإمكانات المتاحة وسط إشادة من الأهالي بجهود الدولة في توفير الخدمات الطبية المجانية وتيسير الحصول عليها بالمدن والقرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.