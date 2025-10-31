الجمعة 31 أكتوبر 2025
الشرقية تعيد الحياة لنبات البردي داخل المتحف المصري الكبير (صور)

زراعة البردي في المتحف
زراعة البردي في المتحف الكبير، فيتو

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية نبات البردي باعتباره أحد الرموز الخالدة للحضارة المصرية القديمة، لما يحمله من قيمة تاريخية ورمزية فريدة، بوصفه رمزًا للمعرفة والكتابة الأولى التي حفظت فكر وإبداع المصريين القدماء، وأسهمت في نقل حضارتهم إلى العالم أجمع.

خريطة شاشات عرض افتتاح المتحف الكبير بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية من أبرز المحافظات المصرية التي تشتهر بزراعة نبات البردي

وأوضح الأشموني أن محافظة الشرقية تُعد من أبرز المحافظات المصرية التي تشتهر بزراعة نبات البردي، الذي استخدمه المصريون القدماء في صناعة أوراق الكتابة كأول وسيلة للتدوين في التاريخ، فضلًا عن استخدامه في صناعة القوارب والحبال والسلال لحفظ الطعام والخبز.

زراعة البردي في المتحف الكبير.. لمسة خضراء تُعيد مجد الورق الفرعوني،فيتو
زراعة البردي في المتحف الكبير.. لمسة خضراء تُعيد مجد الورق الفرعوني،فيتو

زراعة شتلات من نبات البردي داخل أحواض مخصصة بالمتحف المصري الكبير

وأشار الأشموني إلى أنه تم مؤخرًا زراعة شتلات من نبات البردي داخل أحواض مخصصة بالمتحف المصري الكبير، لإبراز أحد الرموز البيئية والنباتية التي ارتبطت بالحضارة المصرية القديمة، في مشهد يجمع بين الماضي العريق والحاضر المتجدد.

زراعة البردي في المتحف الكبير.. لمسة خضراء تُعيد مجد الورق الفرعوني،فيتو
زراعة البردي في المتحف الكبير.. لمسة خضراء تُعيد مجد الورق الفرعوني،فيتو

مزارعي البردي بقرية القراموص بمركز أبو كبير 

من جانبها، قالت الدكتورة رشا حسن رأفت، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية: إن عملية نقل شتلات البردي وزراعتها داخل أحواض المتحف جاءت بناءً على طلب رسمي من المتحف في يوليو 2022، وتمت بالتنسيق مع مزارعي البردي بقرية القراموص بمركز أبو كبير، التي تُعد من أشهر القرى المصرية في هذا المجال.

زراعة البردي في المتحف الكبير.. لمسة خضراء تُعيد مجد الورق الفرعوني،فيتو
زراعة البردي في المتحف الكبير.. لمسة خضراء تُعيد مجد الورق الفرعوني،فيتو

وأضافت أن زراعة نبات البردي داخل المتحف تمثل صورة حضارية حيّة تُجسّد عظمة المصريين القدماء وتُعرّف الزائرين بأحد رموزهم البيئية المقدسة، بما يعزز من الهوية الثقافية والتراث النباتي المصري أمام العالم.

زراعة البردي في المتحف الكبير.. لمسة خضراء تُعيد مجد الورق الفرعوني،فيتو
زراعة البردي في المتحف الكبير.. لمسة خضراء تُعيد مجد الورق الفرعوني،فيتو

أبرز النباتات الرمزية في تاريخ مصر القديمة

يُذكر أن نبات البردي يُعد من النباتات العشبية المائية التي تنمو في المياه الضحلة، وقد ازدهر منذ آلاف السنين على ضفاف نهر النيل، حيث كان ينمو في تجمعات متقاربة تشبه حقول القصب أو البوص، ويصل ارتفاعه أحيانًا إلى خمسة أمتار، ما جعله أحد أبرز النباتات الرمزية في تاريخ مصر القديمة.

