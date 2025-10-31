الشرقية تعيد الحياة لنبات البردي داخل المتحف المصري الكبير (صور)

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية نبات البردي باعتباره أحد الرموز الخالدة للحضارة المصرية القديمة، لما يحمله من قيمة تاريخية ورمزية فريدة، بوصفه رمزًا للمعرفة والكتابة الأولى التي حفظت فكر وإبداع المصريين القدماء، وأسهمت في نقل حضارتهم إلى العالم أجمع.

الشرقية من أبرز المحافظات المصرية التي تشتهر بزراعة نبات البردي

وأوضح الأشموني أن محافظة الشرقية تُعد من أبرز المحافظات المصرية التي تشتهر بزراعة نبات البردي، الذي استخدمه المصريون القدماء في صناعة أوراق الكتابة كأول وسيلة للتدوين في التاريخ، فضلًا عن استخدامه في صناعة القوارب والحبال والسلال لحفظ الطعام والخبز.

زراعة شتلات من نبات البردي داخل أحواض مخصصة بالمتحف المصري الكبير

وأشار الأشموني إلى أنه تم مؤخرًا زراعة شتلات من نبات البردي داخل أحواض مخصصة بالمتحف المصري الكبير، لإبراز أحد الرموز البيئية والنباتية التي ارتبطت بالحضارة المصرية القديمة، في مشهد يجمع بين الماضي العريق والحاضر المتجدد.

مزارعي البردي بقرية القراموص بمركز أبو كبير

من جانبها، قالت الدكتورة رشا حسن رأفت، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية: إن عملية نقل شتلات البردي وزراعتها داخل أحواض المتحف جاءت بناءً على طلب رسمي من المتحف في يوليو 2022، وتمت بالتنسيق مع مزارعي البردي بقرية القراموص بمركز أبو كبير، التي تُعد من أشهر القرى المصرية في هذا المجال.

وأضافت أن زراعة نبات البردي داخل المتحف تمثل صورة حضارية حيّة تُجسّد عظمة المصريين القدماء وتُعرّف الزائرين بأحد رموزهم البيئية المقدسة، بما يعزز من الهوية الثقافية والتراث النباتي المصري أمام العالم.

أبرز النباتات الرمزية في تاريخ مصر القديمة

يُذكر أن نبات البردي يُعد من النباتات العشبية المائية التي تنمو في المياه الضحلة، وقد ازدهر منذ آلاف السنين على ضفاف نهر النيل، حيث كان ينمو في تجمعات متقاربة تشبه حقول القصب أو البوص، ويصل ارتفاعه أحيانًا إلى خمسة أمتار، ما جعله أحد أبرز النباتات الرمزية في تاريخ مصر القديمة.

