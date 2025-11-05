محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة القنايات

18 حجم الخط

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، زيارته التفقدية لمدينة القنايات لمتابعة إجراءات العمل داخل المركز التكنولوجي للمدينة، والذي يقدم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد، في حضور أحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات.

المنقدمين للتصالح 2069 مواطن

حيث تعرف المحافظ من رئيس مدينة القنايات على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وأن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح علي القانون رقم 187 لسنة 2023 بلغ (2069) طلب وتم اصدار(923) نموذج 7 و(616) نموذج 8 و(228) نموذج 8 معدل

تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين

كما حرص المحافظ علي لقاء عدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، موجها ًبحل أي مشكله فورًا وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون.

كبار السن وذوى القدرات الخاصة

وشدد المحافظ علي مدير المركز والعاملين بسرعة إنهاء مصالح المواطنين وخاصة كبار السن وذوي القدرات والهمم والتعامل مع الجمهور بشكل مميز وتبسيط الاجراءات.

