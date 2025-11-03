الإثنين 03 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الشرقية يودّع رئيس ديرب نجم: كان نموذجًا في الإخلاص والعطاء (صور)

جنازة رئيس مركز ديرب
جنازة رئيس مركز ديرب نجم، فيتو

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، في تشييع جنازة صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، والذي وافته المنية أمس، وذلك من مسقط رأسه بقرية بني أيوب التابعة لمركز أبو حماد.

وفاة صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم ومحافظ الشرقية ينعاه

صلاة الجنازة وسط حضور أهالي الشرقية وزملاء الراحل ومحبيه

أدى المحافظ صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد السلام بالقرية، وسط حضور المئات من أهالي الشرقية وزملاء الراحل ومحبيه، ثم شارك في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، مقدمًا خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

 

محافظ الشرقية يُشيّع جثمان رئيس ديرب نجم ويؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرته،فيتو
محافظ الشرقية يُشيّع جثمان رئيس ديرب نجم ويؤدي صلاة الجنازة ويقدّم العزاء لأسرته، فيتو

الراحل كان مثالًا للجد والإخلاص والانضباط في أداء مهامه

وأعرب محافظ الشرقية عن عميق حزنه لفقد أحد الكفاءات المخلصة في الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن الراحل كان مثالًا للجد والإخلاص والانضباط في أداء مهامه، وتميز بسيرة طيبة وعلاقات إنسانية راقية بين زملائه والعاملين معه، مشيرًا إلى أن المحافظة فقدت أحد أبنائها الأوفياء الذين تركوا بصمة واضحة في خدمة المواطن.

محافظ الشرقية يُشيّع جثمان رئيس ديرب نجم ويؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرته،فيتو
محافظ الشرقية يُشيّع جثمان رئيس ديرب نجم ويؤدي صلاة الجنازة ويقدّم العزاء لأسرته، فيتو

من جانبها، أعربت أسرة الراحل عن خالص تقديرها لمحافظ الشرقية لحرصه على الحضور وتقديم واجب العزاء بنفسه، معتبرةً ذلك لمسة إنسانية تعكس تقدير المحافظة لما قدّمه الفقيد من عطاء.

محافظ الشرقية يُشيّع جثمان رئيس ديرب نجم ويؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرته،فيتو
محافظ الشرقية يُشيّع جثمان رئيس ديرب نجم ويؤدي صلاة الجنازة ويقدّم العزاء لأسرته، فيتو
محافظ الشرقية يُشيّع جثمان رئيس ديرب نجم ويؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرته،فيتو
محافظ الشرقية يُشيّع جثمان رئيس ديرب نجم ويؤدي صلاة الجنازة ويقدّم العزاء لأسرته، فيتو

رافق المحافظ خلال مراسم التشييع وتقديم العزاء كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، محمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد أ. ح. أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات ونواب البرلمان، الذين شاركوا في وداع زميلهم في لحظات ستظل محفورة في ذاكرة أبناء الشرقية.

