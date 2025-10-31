الجمعة 31 أكتوبر 2025
وزير الصحة يبحث مع محافظ الشرقية التوسع في إنشاء مستشفيات جديدة

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية الجارية، والتوسع في تنفيذ منشآت صحية جديدة بالمحافظة، مؤكدًا أهميتها الجغرافية وكثافتها السكانية التي تبلغ نحو 8 ملايين مواطن.

المشروعات الصحية بمحافظة الشرقية

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات الصحية بمحافظة الشرقية، وتباحث مع المحافظ حول أي معوقات محتملة والعمل على تذليلها فورًا بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على تجهيزها بأحدث المعايير والتوصيات العالمية.

وأضاف أن الوزير استعرض تقارير الاستلام الابتدائي للمخازن الاستراتيجية بالمحافظة والموقف التنفيذي لبعضها، بالإضافة إلى مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية، حيث شدد على استمرار تقديم الخدمات الطبية بانتظام بالتوازي مع تنفيذ هذه المشروعات، ووجه بإعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المشروعات.

بعد تطبيق التوقيت الشتوي، 8 نصائح من وزارة الصحة للتكيف مع تغيير الساعة والنوم جيدا

وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتابع توفير الأدوية بالوحدات الصحية

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

