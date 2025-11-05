الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

جهود مكثفة لانتشال جثته، مصرع تلميذ غرقا داخل مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي طالب مصرعه غرقا داخل مياه الرياح التوفيقى بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها للعثور على الجثمان.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أخبار الحوادث اليوم: القبض على مادونا في القليوبية.. الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف.. إحالة السائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر إلى الجنايات

نائب محافظ القليوبية تعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين

جهود مكثفة لانتشال جثته، مصرع طالب غرقا بمياه الرياح التوفيقي بالقليوبية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا غرق طالب داخل مياه الرياح التوفيقى بنطاق مدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية والانقاذ النهرى بإشراف اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية.

 وتبين من المعاينة والتحريات الأولية غرق يوسف م. ح.، 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي.

 وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وفرق الغواصين للبحث والعثور على الجثمان فى مياه الرياح التوفيقي. 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

 وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة بنها محافظة القليوبية نائب محافظ القليوبية

الجريدة الرسمية