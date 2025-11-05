استعدادات مكثفة لفصل الشتاء بالقليوبية، صيانة أعمدة الإنارة وتطهير بلاعات الصرف

في إطار استعدادات محافظة القليوبية لفصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية، وجّه المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، رؤساء الوحدات المحلية العشر بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

استعدادات مكثفة لفصل الشتاء بالقليوبية

وشدد رئيس مدينة طوخ على أهمية إجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وإلغاء جميع النزلات العشوائية حفاظًا على سلامة المواطنين، إلى جانب التأكد من كفاءة المعدات المختلفة من سيارات سحب المياه واللوادر استعدادًا لمواجهة أي تجمعات مائية محتملة.

كما وجّه رئيس مدينة طوخ القليوبية بضرورة مسح وتمهيد الطرق بمداخل القرى باستخدام الجليدر وفق جدول زمني يشمل جميع قرى المركز، لضمان سهولة الحركة المرورية خلال فترات سقوط الأمطار.

وأكد على التنسيق الكامل مع مكاتب الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوحدات المحلية لإجراء الصيانة الدورية لخطوط الصرف الصحي وتطهير البلاعات بشكل مستمر، بما يضمن جاهزية الشبكات خلال موسم الأمطار.

