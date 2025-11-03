الإثنين 03 نوفمبر 2025
محافظ القليوبية يبحث إنشاء سوق حضاري لتجار السيارات على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية اجتماعًا مع عدد من تجار السيارات أصحاب معارض السيارات المقامة على الطريق الزراعي "مصر – الإسكندرية" بالمخالفة والذي سبق ازالتهم، لبحث أوضاعهم الحالية ومناقشة مقترح إنشاء مجمع معارض وسوق سيارات حضاري ومقنن يهدف إلى القضاء على العشوائية والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تقلبات الطقس

انطلاق دوري المديريات، محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية

 

وأكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على مراعاة البعد الاجتماعي لهم وللعاملين معهم، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة توفير قطعة أرض مميزة خارج الكتلة السكنية بمدينة بنها لإقامة السوق الجديد بشكل حضاري متكامل.

كما وجّه المحافظ التجار باعداد دراسة وتصور متكامل بأقرب وقت تمهيدا للتنفيذ.

من جانبهم، أعرب التجار عن تقديرهم لحرص المحافظة على دعمهم وتوفيق أوضاعهم بما يخدم الصالح العام.

حضر الاجتماع نائب المحافظ، والدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومعاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.

