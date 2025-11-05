الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النيابة تحقق مع محضر تعدى بالضرب على محام بالقليوبية

التعدي بالضرب على
التعدي بالضرب على محامي من قبل محضر بالقليوبية، فيتو

بدأت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية التحقيق مع محضر تعدى بالضرب علة محامي فأصابه  فى عينه وجسده خلال مشادة بينهم بسبب متابعة أحد القضايا.

أخبار الحوادث اليوم: القبض على مادونا في القليوبية.. الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف.. إحالة السائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر إلى الجنايات

تصادم سيارة نقل بأخرى محملة بزيت على طريق أبو زعبل في القليوبية

النيابة تحقق  مع محضر تعدي بالضرب على محامي بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من الرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد إصابة محام فى عينه خلال مشادة بينه وبين محضر بمحكمة طوخ .


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة “علي. س” محام بالنقض فى عينه خلال مشادة كلامية  مع “عماد. ف” محضر بمحكمة طوخ الذى قام بالتعدى على الطرف الأول (محام) وإصابته فى عينه ونقل إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 31187 جنح طوخ وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ مستشفي طوخ المركزي مستشفي طوخ

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: القبض على مادونا في القليوبية.. الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف.. إحالة السائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر إلى الجنايات

تصادم سيارة نقل بأخرى محملة بزيت على طريق أبو زعبل في القليوبية

محافظ القليوبية يبحث إنشاء سوق حضاري لتجار السيارات على الطريق الزراعي

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

ألاعيب الخريف تحير المصريين، ارتفاع درجات الحرارة، عودة الأمطار الرعدية، غبار يعكر صفو الوجه البحري، والأرصاد تكشف ما يحدث

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

انخفاض مفاجئ في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

محافظة المنوفية تعلن اليوم نتيجة قرعة الحج 2026

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

معالى زايد، أبدعت في رسم البورتريهات قبل أضواء الفن والإخوان حولوا حياتها رأسا على عقب

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية