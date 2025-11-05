النيابة تحقق مع محضر تعدى بالضرب على محام بالقليوبية

بدأت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية التحقيق مع محضر تعدى بالضرب علة محامي فأصابه فى عينه وجسده خلال مشادة بينهم بسبب متابعة أحد القضايا.

النيابة تحقق مع محضر تعدي بالضرب على محامي بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من الرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد إصابة محام فى عينه خلال مشادة بينه وبين محضر بمحكمة طوخ .



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة “علي. س” محام بالنقض فى عينه خلال مشادة كلامية مع “عماد. ف” محضر بمحكمة طوخ الذى قام بالتعدى على الطرف الأول (محام) وإصابته فى عينه ونقل إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 31187 جنح طوخ وتولت الجهات المعنية التحقيق.

