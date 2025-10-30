مشاجرة بين معلمة وزميلها داخل مدرسة في بنها، وتعليم القليوبية تتدخل

شهدت مدرسة تابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، مشادة كلامية بين معلم ومعلمة داخل المدرسة، انتهت بسقوط المعلمة فاقدة الوعي، قبل أن يتم إسعافها ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقل على الفور مسئولو إدارة بنها التعليمية بقيادة أحمد زكي مدير الإدارة التعليمية ببنها، إلى المدرسة لمتابعة الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة، حيث جرى تحويل طرفي المشاجرة إلى الشئون القانونية للتحقيق.

وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن الواقعة يتم التحقيق فيها حاليًا بكل شفافية، موضحا أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات داخل المؤسسات التعليمية، وأن الانضباط والاحترام المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس يمثلان أساس العملية التعليمية.

وأشار مدير التعليم بالقليوبية، إلى أن المدرسة تعمل حاليا بشكل طبيعي بعد احتواء الموقف تمامًا، مع انتظام اليوم الدراسي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منهم.

