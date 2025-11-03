اختيار أسيوط ضمن أفضل الجامعات في البحث العلمي بتصنيف "ليدن" الهولندي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تقدم الجامعة في مؤشر التأثير العلمي ضمن التصنيف الهولندي المرموق ليدن “CWTS Leiden University” بنسختيه التقليدية والمفتوحة لعام 2025.

جامعة أسيوط في المركز 779 عالميًا

وجاءت جامعة أسيوط في المركز 779 عالميًا من بين 2773 جامعة على مستوى العالم، والثامنة مصريًا من بين 29 جامعة شملها التصنيف الهولندي المفتوح. كما ظهرت الجامعة في النسخة التقليدية للتصنيف في المركز 888 عالميًا من بين 1594 جامعة، والثامنة مصريًا ضمن 15 جامعة تم إدراجها في هذا الإصدار.

وصرّح الدكتور أحمد المنشاوي، بأن تقدم جامعة أسيوط في تصنيف CWTS Leiden الهولندي بنسختيه التقليدية والمفتوحة لعام 2025، يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع النشر الدولي المتميز، بما يعزز مكانتها الأكاديمية على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد المنشاوي أن هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة أسيوط بتنفيذ استراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز المرجعية الدولية للجامعات المصرية، وتحقيق التنافسية العالمية في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن إدارة الجامعة تواصل تقديم الدعم الكامل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس من خلال توسيع آفاق التعاون الدولي، وتشجيع النشر في كبرى الدوريات العلمية العالمية، بما يضمن استمرار تقدم جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية المرموقة.

وأوضح الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف CWTS Leiden يصدر في نسختين: النسخة التقليدية (Traditional Edition)، المعتمدة على بيانات منصة Web of Science، والنسخة المفتوحة (Open Edition)، المعتمدة على بيانات منصة OpenAlex، مؤكدًا أن إدراج جامعة أسيوط في تصنيف دولي مرموق مثل Leiden Ranking بنسختيه يعكس الجهود المستمرة لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة.

وأشار الدكتور عمر شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، إلى أن تصنيف CWTS Leiden يعتمد في نسخته التقليدية (CWTS Leiden Ranking Traditional Edition) على بيانات Web of Science، ويقيس الأداء وفق أربعة مؤشرات رئيسية هي:

التأثير العلمي (Scientific Impact)، التعاون الدولي (International Collaboration)، النشر المفتوح (Open Access Publishing)، والتنوع بين الجنسين (Gender Diversity).

أما النسخة المفتوحة (CWTS Leiden Ranking Open Edition)، التي أُطلقت منذ عامين وتعتمد على بيانات OpenAlex، فتُقيّم الجامعات وفق ثلاثة مؤشرات فقط، هي: التأثير العلمي، التعاون الدولي، والنشر المفتوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.