الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الجبهة الوطنية تعقد اليوم مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحي “القائمة الوطنية من أجل مصر” في قوص

مؤتمر جماهيري لدعم
مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، فيتو

تعقد الجبهة الوطنية اليوم الأربعاء مؤتمرًا جماهيريًّا لدعم مرشحي “القائمة الوطنية من أجل مصر” بمركز قوص جنوب المحافظة قنا.

ويأتي ذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية، بالإضافة إلى حشد جماهيري ضخم من المواطنين والشباب الذين يعبرون عن تأييدهم الكامل للمرشحين.

وذلك ​لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، ​العمل على تلبية احتياجات المواطنين في الصعيد، لا سيما في قطاعات الخدمات، ​لأهمية المشاركة الشعبية الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

“القائمة الوطنية من أجل مصر القائمة الوطنية من اجل مصر قنا قوص مدينة قوص محافظة قنا مسيرة التنمية القائمه الوطنية

مواد متعلقة

الجبهة الوطنية تعقد مؤتمرا غدا بمدينة قوص في قنا

قنا تحتفي بانطلاق أول مهرجان للفنون والحرف التراثية

محكمة قنا تقضي بإعدام متهمين بقتل عامل والشروع في قتل آخر

محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم لدعم منظومة العمل المحلي

الأكثر قراءة

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

نعم سأبكي، رونالدو يفاجئ جمهوره ويتحدث لأول مرة عن قرب اعتزاله

46 قتيلا جراء إعصار كالمايجي في الفلبين (صور وفيديو)

السياحة تطلق حملة ترويجية كبرى في لندن للتعريف بالمقصد السياحي المصري (فيديو)

ضربة لترامب، انتخاب الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر حاكمة لولاية فيرجينيا

اليوم، ثاني جلسات محاكمة البلوجر "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة وغسل الأموال

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية