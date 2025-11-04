"القائمة الوطنية من أجل مصر" تحشد الجماهير في المنيا: رسالة وحدة من قلب الصعيد

في مشهد انتخابي حافل، احتشد الآلاف من أبناء محافظة المنيا مساء أمس داخل استاد مدينة مغاغة، للمشاركة في المؤتمر الجماهيري الذي أقامه مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ضمن خطة التحرك الميداني استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

حضور جماهيري ورسالة وطنية

شهد المؤتمر حضورًا لافتًا من المواطنين والقيادات الشعبية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، إلى جانب قيادات حزب مستقبل وطن، في أجواء عكست روح الاصطفاف الوطني ودعم المشاركة السياسية الإيجابية.

وجاء المؤتمر ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها القائمة في محافظات الصعيد للتواصل مع المواطنين وعرض رؤيتها وبرنامجها الانتخابي القائم على التمثيل الحقيقي لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية المتوازنة.

إشادة بجهود الدولة وإنجازات القيادة

وخلال كلمته بالمؤتمر، أشاد محسن أحمد حتة، القيادي بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بالدور الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيدين الداخلي والخارجي، مؤكدًا أن مصر تعيش مرحلة إنجاز غير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن ما تشهده الدولة من تحركات دولية، وعلى رأسها مؤتمر السلام في شرم الشيخ بحضور زعماء العالم والرئيس الأمريكي، يؤكد مكانة مصر وريادتها الإقليمية.

كما استعرض حتة جانبًا من إنجازات الدولة في الداخل، ومنها افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره "هدية مصر للعالم"، وجهود النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم البنية التحتية في جميع المحافظات، خصوصًا في الصعيد.

الصعيد في قلب الرؤية الوطنية

ويُعد تنظيم المؤتمر في محافظة المنيا رسالة رمزية تؤكد أن الصعيد حاضر بقوة في المشهد الانتخابي والسياسي، وأن المشاركة الفاعلة لأبنائه تمثل دعمًا حقيقيًا لاستمرار مسيرة التنمية والبناء.

ويأتي ذلك تماشيًا مع ما أكده الرئيس السيسي مرارًا من أن "الصعيد في قلب الجمهورية الجديدة"، من خلال مشروعات عملاقة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.

نحو مشاركة سياسية واعية

تعمل القائمة الوطنية من أجل مصر على حشد المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي، مع التأكيد على أن صوت المواطن هو شريك في بناء المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.