الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدا، مؤتمر جماهيري لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بسوهاج

تشهد مدينة قرية نيدة بمركز أخميم بسوهاج غدا الأربعاء مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا للدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع الصعيد في استعراض القائمة برنامجه الانتخابى لأهالي الدائرة الثانية والتى تشمل أخميم وساقلتة الكوثر والقائمة الوطنية تضم 14 مرشحا على مستوى المحافظة. 

غدا مؤتمر جماهيري لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بسوهاج

يأتي ذلك في إطار قيام القائمة الوطنية من اجل مصر بعمل عدد من المؤتمرات دعما للقائمة الوطنية تحت رعاية الدكتور أسماء نشأت حجازى المرشحة على القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج والتى يبدأ غدا المؤتمر فى الساعة الخامسة مساء بناء على الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مواعيد الدعاية لانتخابات مجلس النواب المقبل.

وينطلق المؤتمر الختامي للقائمة الوطنية من أجل مصر، بحضور قيادات الحزب، ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك مرشحي الفردي، قبيل فترة الصمت الانتخابي يوم الخميس المقبل. 

مؤتمرات دعم القائمة الوطنية من أجل مصر 

ونظم أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من المؤتمرات الجماهيرية، والجولات الميدانية في محافظة سوهاج استعدادا للانتخابات المرحلة الأولى للمجلس النواب.

الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة الوطنية من اجل مصر انتخابات مجلس النواب المقبل فترة الصمت الانتخابي مدينة اخميم بسوهاج

الجريدة الرسمية