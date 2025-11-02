جامعة أسيوط تفتتح وحدات أورام الأطفال وخدمة ذوي الهمم والإقلاع عن التدخين

افتتح اليوم الأحد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط حزمة من المشروعات الطبية الجديدة بالمستشفى الرئيسي، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الجامعة في المجالات الطبية وتطويرها.

افتتاح وحدة جديدة لخدمة ذوي الإعاقة

وافتتح رئيس جامعة أسيوط وحدة جديدة لخدمة ذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على الرعاية الطبية المتكاملة في ضوء التعاون مع بيت العائلة المصرية.

كما افتتح رئيس جامعة أسيوط وحدة أورام الأطفال والتي تعد منظومة علاجية متكاملة وشاملة للرعاية للدقيقة لأطفال مرضى الأورام بالإضافة إلى افتتاحه تطوير شامل بعيادتي الاتزان وتأهيل مرضى عدم الاتزان بقسم الأنف والأذن والحنجرة ورفع كفاءة وتجديد عيادات (1، 2، 3).

كما افتتح المنشاوي عيادتي طب الأسرة (سيدات / رجال) لتقديم رعاية صحية شاملة للأفراد والأسر في جميع المراحل العمرية تشمل الوقاية، التشخيص المبكر، وعلاج الأمراض المزمنة، ووحدتا التأهيل الرئوي والإقلاع عن التدخين لتحسين كفاءة الجهاز التنفسي لمرضى الأمراض المزمنة ودعم طبي ونفسي للراغبين في الإقلاع عن التدخين.

وفي نهاية اليوم افتتح رئيس جامعة أسيوط عيادتا طب المسنين وأمراض الشيخوخة والمجهزتين بأحدث الأجهزة الطبية لرعاية المرضى فوق 65 عامًا بجامعة أسيوط بالإضافة لغرفة الإنعاش القلبي الرئوي والتي تعد إضافة نوعية لمنظومة الطوارئ بالمستشفى الرئيسي كما افتتح وحدة للعزل الطبي مجهزة بتقنية الضغط السلبي لعزل الحالات المعدية ومطابقة لأعلى معايير مكافحة العدوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.