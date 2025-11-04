مؤتمر حاشد بالجيزة لحزب الشعب الجمهوري لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر 

نظم حزب الشعب الجمهوري، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، لدعم مرشحيه بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر تحت رمز "كليوباترا".

مؤتمر لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في الجيزة

استهل المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات قيادات الحزب وبعض الضيوف.

ورحب المشاركون بالحضور من قيادات الحزب والمرشحين، مؤكدين فخرهم باستضافة هذا اللقاء الجماهيري الذي يجسد وحدة الصف، والتفاف الأهالي حول مرشحي حزب الشعب الجمهوري والقائمة الوطنية من أجل مصر، دعمًا لمسيرة الوطن واستمرارًا لمسار التنمية والبناء.

وأعلن المستشار أحمد حبيب، دعمه الكامل للقائمة الوطنية من أجل مصر، ومشيدًا بما يقدمه حزب الشعب الجمهوري، من نموذج راقٍ في العمل السياسي، يقوم على الانضباط، والعمل الجماعي، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.

من جانبه أشار النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن دعم القائمة الوطنية من أجل مصر، يأتي في إطار المسئولية الوطنية المشتركة، معلنًا تبني أول مبادرة يتم اختيارها من قبل أهالي مركز أبو النمرس، موضحًا أن الهدف منها هو تلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

حرص المواطنين على اختيار خير من يمثلهم في مجلس النواب

بينما أشاد النائب أحمد الفار، بحالة التلاحم الشعبي الكبير خلف مرشحي الحزب والقائمة الوطنية، معتبرًا أن هذا الدعم يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على اختيار من يمثلهم بإخلاص وكفاءة داخل البرلمان، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري أثبت خلال السنوات الماضية جدارته كأحد الأحزاب الفاعلة في دعم الدولة المصرية.

وفي كلمته، أشاد النائب كريم سالم، بالحضور الجماهيري، مؤكدًا أن ما يقدمه حزب الشعب الجمهوري من جهود في الميدان يعكس التزامه بمبادئ المشاركة والعمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر تمثل نموذجًا للتكامل بين القوى السياسية الوطنية الداعمة للدولة المصرية.

من جانبها أكدت الدكتورة شذا أحمد حبيب، اعتزازها بالانتماء لحزب وطني واعٍ يعمل لخدمة المواطن، مشددة على أن هدفها الأساسي هو تمثيل أبناء الجيزة خير تمثيل تحت قبة البرلمان، والعمل من أجل تحسين الخدمات العامة وتبني السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأكد الكاتب مصطفى بكري، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسئولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي

ومن جهته محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، الشكر لأهالي أبو النمرس على دعمهم الكبير وحرصهم على الحضور والمشاركة، مؤكدًا أن هذا الالتفاف الشعبي يعكس وعي أبناء الجيزة وثقتهم في مرشحي الحزب.

واختتم النائب محمد صلاح أبو هميلة، كلمته، بشرح تفاصيل النظام الانتخابي الحالي ومعايير اختيار مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، مشددًا على أن الهدف من هذه القائمة هو توحيد الصف الوطني ودعم جهود الدولة نحو برلمان قوي قادر على التشريع والرقابة بما يخدم مصالح المواطنين.

