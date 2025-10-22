الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ المنوفية يوجه بتقديم دعم مالي لعدد من الحالات خلال لقائه بالمواطنين

محافظ المنوفية يواصل
محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام، في إطار حرصه المستمر على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مساعدات مالية للحالات الإنسانية بالمنوفية

وخلال اللقاء، استجاب المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية التي تم رصدها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، من بينها حالة لمواطن من قرية شنواي بمركز أشمون يلتمس صرف مساعدات بسبب مرض نجلته بالفشل الكلوي، وحالة أخرى من قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم تعاني من مرض أولادها بسرطان الغدة وأنيميا البحر المتوسط، حيث وجّه المحافظ بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لدعمهم وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوى أحد المواطنين من قرية جروان بالباجور، يتضرر من استخراج ترخيص بناء دون إعداد كروكي للموقع.

وفي ذات السياق، وجه المحافظ إدارة المجالس المحلية بدراسة الإجراءات القانونية اللازمة لقبول تبرع قطعة أرض بمساحة 1558 م² بقرية بني غريان بمركز قويسنا، لاستخدامها في إقامة مركز طبي شامل أو مستشفى أطفال تخصصي لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من الشكاوى الميدانية، منها شكوى لمواطنة من قرية الكتامية بالباجور تتضرر من أحد مسؤولي الإدارة الزراعية لعدم اتخاذ اللازم تجاه مخالفات بناء على أرض زراعية، وأخرى من مواطن بقرية دبركي بمنوف يلتمس استكمال إجراءات ترخيص بناء، بالإضافة إلى شكوى من مواطنة بقرية طوخ طنبشا ببركة السبع ضد أحد الجيران لقيامه ببناء سور مخالف متعدٍ على الطريق.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون خلال اللقاء أن بـاب مكتبه مفتوح دائمًا أمام المواطنين، وأنه حريص على متابعة الشكاوى الواردة من خلال اللقاءات اليومية والصفحة الرسمية للمحافظة، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات وتقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن المصري في قلب أولوياتها.

