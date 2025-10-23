الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص أسفل عجلات قطار في الباجور

مصرع شخص أسفل عجلات
مصرع شخص أسفل عجلات قطار منوف – بنها بمدينة الباجور

شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، حيث لقي أحد الأشخاص مصرعه أسفل عجلات قطار منوف – بنها، وذلك قبل محطة مدينة الباجور بعدة أمتار.

تفاصيل الواقعة 

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن من النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع أحد الأشخاص أسفل عجلات القطار منوف - بنها.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية قطار منوف - بنها محافظة المنوفية مدينة الباجور اخبار حوادث المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يوجه بتقديم دعم مالي لعدد من الحالات خلال لقائه بالمواطنين

القبض على قاتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية

تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي

صحة المنوفية تكشف نتائج فحص 500 تلميذ بعد رصد إصابات بالجدري المائي

ارتفاع عدد المصابين بالجدري المائي بين تلاميذ مدرسة ابتدائية في الباجور إلى 24 حالة

تعليم المنوفية تستحدث اختبارات إملاء لتلاميذ الابتدائي

ضبط ألف لتر سولار مدعّم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

لافتة حب تثير الجدل في المنوفية “يا مانجة المانجة لا هي فص ولا عويس”

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

وزير الخارجية الأمريكي: موافقة الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية تهدد اتفاق غزة

السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

حل الدولتين وإعادة إعمار غزة ورفض التهجير، فلسطين تتصدر القمة المصرية الأوروبية

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية