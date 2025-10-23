مصرع شخص أسفل عجلات قطار في الباجور

شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، حيث لقي أحد الأشخاص مصرعه أسفل عجلات قطار منوف – بنها، وذلك قبل محطة مدينة الباجور بعدة أمتار.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن من النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع أحد الأشخاص أسفل عجلات القطار منوف - بنها.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

