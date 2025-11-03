الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مجلس إدارة الأهلي الجديد يعقد أول اجتماعاته

مجلس إداراة النادي
مجلس إداراة النادي الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أول اجتماعاته اليوم الإثنين بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب الفوز في الانتخابات الأخيرة والتي أقيمت الجمعة الماضية. 

وشهد الاجتماع مناقشة الخطوط الرئيسية لخطة العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.

 

مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي 

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة أربع سنوات مقبلة كالتالي: محمود الخطيب، رئيسًا، فيما تولى منصب نائب الرئيس ياسين منصور، وخالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وضمتْ العضوية فوق السن كلًّا من: “سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، وحازم هلال”.

أما العضوية تحت السن تضم كلًّا من: إبراهيم العامري ورويدا هشام. 

وشهدت انتخابات الأهلي حضورًا مكثفًا من أعضاء الجمعية العمومية منذ فتح باب التسجيل صباح الجمعة الماضية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، قبل غلق باب التصويت في السابعة مساء من اليوم ذاته. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي الخطيب محمود الخطيب مجلس ادارة النادي الاهلي

مواد متعلقة

الدحيل يكتسح شباب أهلي دبي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تونس تكتسح فيجي بسداسية بكأس العالم تحت 17 سنة

حقيقة رغبة الأهلي في ضم الإيفواري إبراهيم دياباتي

بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها في مدينة العين استعدادا للسوبر المصري

لقطات من استقبال بعثة الأهلي في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري

ياسر إبراهيم: الأهلي ينافس فقط على البطولات وفي انتظار دعم الجماهير بالإمارات

لقطات من وصول بعثة الأهلي إلي الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر

بعثة الأهلي تصل مطار دبي استعدادا لمنافسات السوبر المصري

الأكثر قراءة

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

وكيل التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق والمحلات التجارية المخابز البلدية

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد

زاهي حواس يرد على مهاجمي الحضارة المصرية القديمة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية