حقيقة وقوع مشادة بين وليد صلاح والشناوي بعد التعادل مع المصري

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تم تداوله مؤخرًا من أنباء بشأن وقوع مشادة بين مدير الكرة، وليد صلاح الدين، وحارس مرمى الفريق، محمد الشناوي، عقب مباراة الفريق أمام المصري في الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن ما يُروج حول حدوث مشادة بين وليد صلاح والشناوي لا أساس له من الصحة، وأن العلاقة بين الثنائي جيدة للغاية ولا وجود لأي خلافات بينهما. 

وأضاف أن هذه الأخبار لا تعدو كونها شائعات لا صحة لها.

بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها في مدينة العين

وعلى جانب آخر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلي مقر إقامتها في مدينة العين الإماراتية، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مطار دبي خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري، قبل التوجه مباشرة من دبي إلى مقر الإقامة في العين بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالوصول داخل المطار. 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة. 

