محمد صلاح في الهجوم، تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

دوري أبطال أوروبا، يستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء ضمن مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: جيورجي ماماردشفيلي.


خط الدفاع: كونور برادلي- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتيه- روبرتسون.


خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- ألكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرج.


خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي- فيرتز.
 

الصورة

 

موقف ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات متتالية.

أما نادي ليفربول يتواجد في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، جمعهما من فوزين والهزيمة في مباراة.


ويخوض ليفربول مباراة الليلة أمام ريال مدريد بعدما استعاد الانتصارات في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا  بهدفين دون رد، بعد سلسلة من الهزائم، ويحتل المركز الثالث في الترتيب.

 

فيما يدخل ريال مدريد مباراة الليلة أمام الريدز بعدما حقق انتصار كبير على فالنسيا برباعية دون رد، ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ 30 نقطة.

 

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد 


تنطلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

 

