إقالة مدرب منتخب تنزانيا قبل أمم أفريقيا بأسابيع

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، اليوم، عن إقالة مدرب منتخب البلاد، حامد سليمان موروكو، وذلك قبل أقل من شهرين على انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا التي ستُقام في المغرب.

إقالة مدرب تنزانيا

وجاء في بيان الاتحاد التنزاني: “بعد تقييم شامل لمسيرة المنتخب في الفترة الأخيرة ونتائجه في التصفيات والمباريات الودية، قررنا إنهاء عقد المدرب حامد سليمان موروكو. نحن نقدر جهوده في قيادة المنتخب خلال الفترة الماضية، ولكننا نعتقد أن التغيير ضروري في هذه المرحلة المهمة”.

المدرب حامد سليمان موروكو تولى تدريب المنتخب التنزاني في عام 2021، وقد حقق بعض النتائج المتفاوتة، حيث نجح في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، إلا أن الأداء في التصفيات الأخيرة والمباريات الودية أثار الكثير من القلق لدى الجماهير والاتحاد التنزاني.

ويأتي هذا القرار قبل حوالي 6 أسابيع من انطلاق البطولة القارية في المغرب، ما يضع الاتحاد التنزاني في تحدٍ كبير للعثور على بديل مؤقت قادر على قيادة الفريق في هذا الوقت الحساس. تشير المصادر إلى أن الاتحاد التنزاني قد يبدأ في مفاوضات مع عدد من المدربين المحليين والدوليين في الأيام القليلة المقبلة، بهدف تعيين المدرب الجديد قبل انطلاق المسابقة.

يُذكر أن منتخب تنزانيا سيخوض منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2023، حيث سيتواجه مع منتخبات الجزائر، كوت ديفوار، ونيجيريا، وهي مجموعة تُعد من أقوى مجموعات البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.