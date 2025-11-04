الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أهلي جدة يفوز على السد القطري 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

محرز
محرز

حقق فريق أهلي جدة فوزًا مهمًا على نظيره السد القطري 2-1 في مباراة مثيرة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

أهلي جدة يهزم السد القطري

سجل أهداف المباراة لاعب الأهلي، رياض محرز، الذي أحرز هدف التقدم في الدقيقة 34، بينما نجح اللاعب جوناس شافيس في مضاعفة النتيجة لفريقه في الدقيقة 68. من جانب آخر، سجل هدف السد القطري الوحيد اللاعب كولودينيو في الدقيقة 63.

Two male soccer players in green jerseys and shorts stand on a green field with a blurred stadium crowd in the background. One player with short dark hair kneels on his right knee adjusting pink and white cleats on his left foot while smiling. The other player with short hair stands on his left leg lifting his right leg extended behind with knee bent wearing matching pink and white cleats. Both wear green socks pulled up to knees and the kneeling player has number 27 on his jersey while the standing one has number 21. The scene appears post-match celebratory.

تألق محرز في المباراة وقدم أداءً مميزًا مع الفريق الأخضر، مما ساهم في تأمين النقاط الثلاث للأهلي. هذا الفوز يرفع من معنويات لاعبي الأهلي قبل الاستحقاقات المقبلة في البطولة الآسيوية.

بهذا الفوز، يواصل الأهلي جدة سعيه نحو التأهل للأدوار المتقدمة في البطولة، بينما يسعى السد القطري لتعديل مساره في المباريات القادمة.

