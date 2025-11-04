أهلي جدة يفوز على السد القطري 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق فريق أهلي جدة فوزًا مهمًا على نظيره السد القطري 2-1 في مباراة مثيرة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

أهلي جدة يهزم السد القطري

سجل أهداف المباراة لاعب الأهلي، رياض محرز، الذي أحرز هدف التقدم في الدقيقة 34، بينما نجح اللاعب جوناس شافيس في مضاعفة النتيجة لفريقه في الدقيقة 68. من جانب آخر، سجل هدف السد القطري الوحيد اللاعب كولودينيو في الدقيقة 63.

تألق محرز في المباراة وقدم أداءً مميزًا مع الفريق الأخضر، مما ساهم في تأمين النقاط الثلاث للأهلي. هذا الفوز يرفع من معنويات لاعبي الأهلي قبل الاستحقاقات المقبلة في البطولة الآسيوية.

بهذا الفوز، يواصل الأهلي جدة سعيه نحو التأهل للأدوار المتقدمة في البطولة، بينما يسعى السد القطري لتعديل مساره في المباريات القادمة.

