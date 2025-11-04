أحمد ياسر ريان يقود هجوم البنك الأهلي أمام زد في الدوري

كشف فريق البنك الأهلي تشكيله لمباراة زد فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي لمباراة زد

يدخل فريق البنك الأهلي بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد النقطة الثمينة التي حصدها من الزمالك فى الجولة الماضية، حيث يحتل الفريق المركز 11 برصيد 15 نقطة جمعها من 11 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين.



ويحتل فريق زد المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل والخسارة في مثلها، حيث يستهدف محمد شوقى مديرهم الفني الانتصار والتقدم في جدول الترتيب.

