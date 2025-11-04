الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أحمد ياسر ريان يقود هجوم البنك الأهلي أمام زد في الدوري

كشف فريق البنك الأهلي تشكيله لمباراة زد فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

 

تشكيل البنك الأهلي لمباراة زد

 

May be an image of text that says '27 26 28 C.AYMAN C.AYMANELRAMADY ELRAMADY EL BALOUTI 24 M. ELGAZAR 11 M. ELZNARY 5 C 10 M.DOWIDAR 21 YAKUBU.L L YAKUBU M.FATHY 30 M M.EBRAHIM 29 9.MADBOULY YAW ANNOR RAYAN OSAMA OSAMAFAISAL FAISAL SUBS A.SOBHY M. BENCHARKI S. NEYMAR S.SIMPORE ELNADRY- AMIR MEDHAT M.EMAD H SALAH OFA LIVA ZEDFC AK aReskos'

يدخل فريق البنك الأهلي بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد النقطة الثمينة التي حصدها من الزمالك فى الجولة الماضية، حيث يحتل الفريق المركز 11 برصيد 15 نقطة جمعها من 11 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين.


ويحتل فريق زد المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل والخسارة في مثلها، حيث يستهدف محمد شوقى مديرهم الفني الانتصار والتقدم في جدول الترتيب.

