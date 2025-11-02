الأحد 02 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء وتأمين أعمدة الإنارة

استعدادات موسم الشتاء
استعدادات موسم الشتاء بأسيوط، فيتو

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة استعدادًا لموسم الشتاء، ومواجهة أي طوارئ أو تقلبات جوية محتملة حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم في الشوارع والميادين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنفيذ أعمال العزل والتأمين لأعمدة وكابلات الإنارة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة وليد جمال، تواصل تنفيذ أعمال العزل والتأمين لأعمدة وكابلات الإنارة العامة بعدد من الشوارع والطرق الحيوية بالمركز، منها شارع العشرين وكوبري منفلوط القبلي والبحري، حيث شملت الأعمال تغطية فتحات الأسلاك بالأعمدة وتركيب بوابات حديدية لها، إلى جانب التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بالتنسيق مع قسم الكهرباء والإنارة.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتأمين شبكات الكهرباء والإنارة العامة بمختلف المراكز والأحياء، خاصة خلال فصل الشتاء، لتفادي حدوث أي ماس كهربائي أو مخاطر قد تهدد حياة المواطنين، كما وجه بمواصلة أعمال الصيانة الدورية والتأمين، وتركيب كشافات جديدة بدلًا من التالفة، لتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير الخدمات والمرافق العامة بكافة القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة آمنة ومضيئة تتناسب مع مكانة أسيوط.

استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال فصل الشتاء وهطول الأمطار

34 سدا و10 جسور حماية وبحيرة تخزين، استعدادات محافظة أسيوط لمعركة السيول الشتوية

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على جاهزية غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ.

