في عيد الحب المصري، المشاعر أكثر نضجًا ووعيًا بعد الستين

في عيد الحب المصري، نلتفت عادةً إلى قصص الشباب والقلوب التي تنبض بالحماس والبدايات الجديدة، لكن هناك صفحة ذهبية في كتاب الحب تستحق أن تُقرأ بصوتٍ عالٍ وهي صفحة الحب بعد الستين.





ذلك الحب الذي لم يعد بحاجة إلى إثبات، ولا يلهث خلف ضوضاء المشاعر، بل يسير بخطى ثابتة، عاقلة، لكنها ممتلئة دفئًا وامتنانًا.



كبار السن يحتفلون بعيد الحب على طريقتهم الخاصة، بطقوسٍ إنسانية راقية تحمل معنى الاستمرارية، الوفاء، والاعتزاز بما كان وما يزال.





معنى الحب بعد الستين

أشارت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، إلى أنه عندما نتحدث عن الحب في هذه المرحلة العمرية، فنحن لا نتحدث عن الحب بوصفه شرارة تشتعل فجأة، بل كجمرٍ هادئ يمنح دفئه بصبر.



يكون الحب بعد الستين أبسط، لكنه أعمق؛ كلمات قليلة تحمل تجارب العمر، نظرة واحدة كافية لتُطمئن القلب، وابتسامة تمنح معنى الحياة.



هنا لا مكان للتمثيل أو الأقنعة، فبعد سنوات من الخبرة والتجارب، يصبح الإنسان أكثر صدقًا مع نفسه ومع شريكه.



هذا الحب يُبنى على الرفقة، الأمان، الذكريات المشتركة، والدعم المتبادل. قد لا يهرب الزوجان إلى الكافيهات الفخمة أو ينشران صورًا على مواقع التواصل، لكنهما يجلسان معًا يحتسيان الشاي، يتذكران رحلات الحياة، ويبتسمان لأنهما ما زالا يملكان بعضهما.

كيف يحتفل كبار السن بعيد الحب؟

ربما لا يحتاج كبار السن إلى قلبٍ أحمرٍ كبير أو باقة ورد فاخرة ليُعبّروا عن حبهم، لكنهم يعيشون الحب بطقوس أعمق وأرقى. من طرق احتفالهم:

1. رسائل قصيرة من القلب

معظم كبار السن تربّوا في زمن الرسائل الورقية والكلمات المكتوبة بخط اليد، لذلك قد يختار البعض كتابة رسالة بسيطة أو بطاقة تحمل جملة مثل:

“شكرًا لأنك كنت رفيق أيامي… وما زلت الأجمل بينها.”

كلمات قليلة تكفي لإحياء المشاعر وإعادة نبض الحب القديم.



2. تجديد الذكريات القديمة

قد يجلس الزوجان أمام ألبوم صور قديم، يتذكران يوم الزفاف، أول شقة عاشا فيها، لحظات تربية الأبناء، والسفريات القديمة. هذه الذكريات ليست مجرد حنين، بل تأكيد على أن حبهم صمد أمام الزمن.



3. خروجة بسيطة بدفء كبير

مثل زيارة حديقة عامة، أو تناول الغداء في مطعم صغير كانوا يذهبون إليه منذ سنوات، أو حتى جولة قصيرة على الكورنيش. المهم ليس المكان، بل الشعور بالرفقة والراحة.



4. هدية رمزية

ربما تكون علبة شيكولاتة، وردة، إكسسوار بسيط، أو حتى مفرش كروشيه صنعته الزوجة بيدها. المهم أن الهدية تخرج من القلب وتصل إليه.



5. الدعاء للشريك

كثيرٌ من الأزواج في هذه المرحلة يجدون في الدعاء أعمق تعبير عن الحب: أن يدعوا لبعضهما بالعافية وطول العمر معًا، أو للراحل أن يرزقه الله الرحمة وسترًا في الآخرة، فالحب لا ينقطع برحيل الجسد.

عيد الحب بعد الستين

الحب الثاني بعد الستين… بداية جديدة



لا يمكن أن نتجاهل فئة من كبار السن الذين فقدوا شريك حياتهم أو لم يعيشوا قصة حب كافية، ويقررون بدء حياة جديدة بعد الستين. هؤلاء الأشخاص يثبتون أن الحب لا يعرف عمرًا.

قد يلتقي الرجل بامرأة تشاركه القراءة أو الصلاة أو الضحكات البسيطة، وقد تجد المرأة في رجلٍ سندًا وصديقًا.

والمجتمع أصبح أكثر تقبلًا لهذا النوع من العلاقات، لأن الوحدة أصعب من أن تُعاش وحدها، ولأن القلب مهما كبر، يبقى بحاجة لدفء إنساني.

ماذا يعني عيد الحب لكبار السن؟



يعني الشكر قبل الشغف، والعطاء قبل الأخذ. الحب هنا يصبح مسؤولية أخلاقية وعاطفية، يصبح فيه الشريك رفيقًا وصديقًا، ومصدر راحة وليس مصدر قلق.

الحب بعد الستين هو:

ابتسامة مطمئنة قبل النوم

يدٌ تُمسك بيدٍ أخرى عند المشي

صبرٌ على المرض والألم

وقتٌ يُقضى سويًا بعيدًا عن ضوضاء الدنيا

حوار هادئ بين شخصين يعرفان قيمة الوقت



الحب بعد الستين له معاني مختلفة



قد يظن البعض أن الحب في هذا العمر ليس ضروريًا، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا. الحب في الكِبر:



يدعم الصحة النفسية

يقلل الشعور بالوحدة

يرفع المناعة

يمنح إحساسًا بالانتماء

يقوي الذاكرة ويجعل الحياة أجمل

واخيرا لفتت الدكتورة عبلة، إلى أن عيد الحب ليس فقط لمن يعيش بداية المشاعر، بل أيضًا لمن عاش دهرًا من الحكايات. الحب بعد الستين درس في الوفاء، الصبر، والأناة. كبار السن لم يعودوا يبحثون عن الكلمات الرنانة، بل عن لحظات صادقة وتقدير حقيقي.



