اقتصاد

تبدأ من 35 إلى 1800 جنيه، أسعار هدايا عيد الحب المصري في الأسواق

أسعار هدايا عيد الحب
أسعار هدايا عيد الحب 2025

مع احتفالات عيد الحب المصري «الفلانتين» الذي يحل اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، يبحث المواطنين عن طريقة رومانسية للتعبير عن حبهم لشريك الحياة أو المحبوب، والتي يأتي على رأسها شراء هدايا  عيد الحب.

 أسعار هدايا عيد الحب 2025 الأبرز في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار هدايا عيد الحب 2025 الأبرز في الأسواق؛ بميزانية تبدأ من 35 إلى 1800 جنيه، في السطور الآتية: 

<strong alt=
أسعار هدايا عيد الحب 2025

أسعار القلوب الحمراء والدباديب والورد الطبيعي

  • تراوح سعر القلوب الحمراء الفرو حسب الحجم من 35 جنيهًا لأصناف الشعبية وحتى 850 جنيهًا للمستورد.
  • تراوح سعر دباديب عيد الحب حسب الحجم من الصغير إلى المتوسط بين 55 جنيهًا لأحجام الميدالية إلى 1800 جنيه.
  • فيما تراوحت أسعار الوردة الطبيعية بين 35 جنيهًا و100 جنيه للوردة الواحدة حسب النوع.
  • فيما تبدأ بوكيهات الورد الطبيعي من 100 جنيه وترتفع أسعارها بحسب العدد والنوع والحجم والتغليف.
<strong alt=
أسعار هدايا عيد الحب 2025

 سعر هدايا عيد الحب 2025

  1. بلغ سعر بوكيه ورد صناعي داخل قبة زجاجية شفافة مع إضاءة نحو 470 جنيهًا.
  2. بلغ سعر وردة حمراء في صندوق مطرز نحو 325 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كرة كريستال ثلاثية الأبعاد بعبارة i love you  بقاعدة خشبية نحو 175 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كوب زجاج بتصميم زهور مزدوجة الجدار شفافة نحو 90 جنيهًا.
  5. بلغ سعر وردة زجاجية مع مصباح ليد بتصميم الجميلة والوحس نحو 385 جنيهًا.
  6. بلغ سعر مج بتصميم شخصيات كرتونية رومانسية نحو 100 جنيه.
<strong alt=
أسعار هدايا عيد الحب 2025

 أسعار هدايا الفلانتين 2025 

  • بلغ سعر سلسلة تصميم زوجين من الفضة الإسترلينية عيار 925 مع علبة هدايا نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر هدية عيد الحب مج سحري بطباعة عبارات رومانسية نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر علبة هدايا الوردة الأبدية الحمراء «المستوحاة من قصة الجميلة والوحش»  يدوية الصنع وتحتوي على وردة حمراء طبيعية نحو 425 جنيهًا.
  • بلغ سعر أباجورة رومانسية بإضاءة نجوم ليد نحو 135 جنيهًا.

 سعر هدايا الفلانتين 2025 

  1. بلغ سعر مجموعة شموع صويا طبيعية معطرة للعلاج العطري نحو 260 جنيهًا.
  2. بلغ سعر سوار من الستانليس ستيل المطلي نحو 140 جنيهًا.
  3. بلغ سعر هدية وردة طبيعية محفوظة مع قلادة على شكل قلب نحو 1200 جنيه.
  4. بلغ سعر أكياس مخدات بطبعات رومانسية ديكور للكنبة مقاس 18*18 نحو 100 جنيه.
  5. بلغ سعر سلسلة مفاتيح بتصميم قلب نحو 400 جنيه.

