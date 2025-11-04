"الفالنتين داي" ليس للعشاق فقط، هكذا يحتفل السناجل بالحب

يحتفل المصريون اليوم 4 نوفمبر بعيد الحب وبينما يتبادل الأحبة الورود والهدايا، يختار آخرون من غير المرتبطين أن يعيشوا هذا اليوم بطريقتهم الخاصة، فبدلًا من الشعور بالوحدة، يبحث كثير من “السناجل” عن طرق تمنحهم طاقة إيجابية وتجعل يوم الحب فرصة لتجديد المشاعر، لا للبكاء على العلاقات الماضية.

عيد الحب

وجهت الدكتورة نادين فؤاد، استشاري الطب النفسي نصائح في عيد الحب لغير المرتبطين مؤكدة ضرورة اعتباره فرصة للاعتناء بالنفس أو الأصدقاء، حيث يثبت جيل اليوم أن "عيد الحب" لم يعد حكر على العلاقات العاطفية فقط.

وأشارت أن عيد الحب يمكن أن يكون مساحة لإعادة التواصل مع الذات، من خلال ممارسة هواية مفضلة، أو قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء، أو حتى القيام برحلة قصيرة لكسر الروتين.

كما وجهت عدة نصائح تضمنت:

1. أحب نفسك أولًا

أفضل علاقة يمكن أن تبدأها هي علاقتك مع نفسك.

خصص هذا اليوم لتقدير ذاتك: تناول وجبتك المفضلة، اشترِ شيئًا لطيفًا لنفسك، أو اقضِ وقتًا في ممارسة ما تحبه.

وتوضح الدكتورة نادين فؤاد، استشاري الصحة النفسية: حب الذات لا يعني الغرور، بل الاعتراف بقيمتك والاهتمام بما يجعلك سعيدًا.”

2. شاهد ما تحب وليس ما يحزنك

بدلًا من متابعة الأفلام الرومانسية التي تذكر بما تفتقده، يمكن اختيار أفلامًا كوميدية أو ملهمة تبعث فيك البهجة.

ويمكن أيضًا تنظيم ليلة أفلام مع أصدقائك الغير مرتبطين، لتتحول المناسبة إلى يوم للضحك والراحة بدلًا من المقارنة والحنين.

3. احتفل مع الأصدقاء

عيد الحب لا يقتصر على العلاقات العاطفية فقط؛ إنه فرصة للتعبير عن الحب بجميع أنواعه.

رتب عشاء بسيطًا مع أصدقائك المقرّبين، تبادلوا الهدايا الرمزية، أو حتى التقطوا صورًا مضحكة توثق صداقتكم.

فالاحتفال الجماعي يذكر أن الحب لا يُختصر في شخص واحد.

4. جرب شيئا جديدا

سواء كانت رحلة قصيرة، أو ورشة عمل فنية، أو جلسة رياضة لم تجربها من قبل اجعل هذا اليوم بداية لتجربة مميزة.

التجديد يكسر الروتين، ويمنح شعورًا بالتحرر والثقة بالنفس.

5. قلل من تصفح مواقع التواصل

صور الورود والهدايا قد تخلق شعورًا بالضغط أو المقارنة.

حاول تقليل الوقت على التطبيقات في هذا اليوم، واستبدله بوقت واقعي مع أشخاص أو أنشطة تسعد الإنسان.

وتؤكد دراسات نفسية أن تقليل التصفح في المناسبات الاجتماعية يحسن المزاج ويعزز تقدير الذات.

وعيد الحب ليس اختبارًا للحالة الاجتماعية، بل مناسبة لتذكير النفس أن الحب شعور واسع يبدأ من الإنسان ذاته ويمتد لمن حوله لذلك كن لطيفًا مع نفسك هذا اليوم، فربما أجمل علاقة تبدأ حين تتعلم كيف تمنح الحب لنفسك أولًا.

