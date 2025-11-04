فاجئي زوجك في عيد الحب بتورتة الشوكولاتة من صنع يديكِ

يحتفل العشاق اليوم بعيد الحب المصري، ويحرص المتزوجون على الاحتفال بهذا اليوم لتجديد المشاعر بينهم حفاظا على استقرار الحياة الزوجية.

وتحرص بعض الزوجات على عمل الأكلات المحببة لدى الزوج والحلوى للاحتفال بهذا اليوم وإسعاد الزوج وأفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل تورتة الشيكولاتة.

مكونات عمل تورتة الشيكولاتة:-

2 كوب دقيق منخول

¾ كوب كاكاو خام غير محلى

1 كوب سكر أبيض ناعم

1 كوب سكر بني اختياري لزيادة النكهة

1 كوب حليب دافئ

½ كوب زيت نباتي

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

رشة ملح صغيرة

مكونات كريمة الشوكولاتة الجناش أو الكريمة للتزيين

200 جرام شوكولاتة خام داكنة أو بالحليب حسب الذوق

1 كوب كريمة خفق سائلة

2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام اختياري لزيادة الطعم

½ كوب سكر بودرة حسب الرغبة في الحلاوة

مكونات الحشو اختياري

قطع شيكولاتة أو رقائق شيكولاتة

كريمة مخفوقة

شرائح موز أو فراولة

صوص شيكولاتة أو كراميل حسب الذوق

طريقة عمل تورتة الشيكولاتة

طريقة عمل تورتة الشيكولاتة:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية قبل البدء بـ10 دقائق.

في وعاء كبير، اخلطي المكونات الجافة الدقيق، والكاكاو، والبيكينج بودر، وبيكربونات الصوديوم، والملح.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط هش ولونه فاتح.

أضيفي الزيت والحليب تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط البيض، وقلبي برفق حتى تحصلي على عجينة ناعمة خالية من التكتلات.

ضعي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومبطن بورق الزبدة.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 35 إلى 40 دقيقة تقريبا، أو حتى تخرج السكين نظيفة عند إدخالها في المنتصف.

بعد النضج، اتركي الكيكة لتبرد تماما قبل تقطيعها أو تزيينها.

في قدر على النار، سخني كريمة الخفق حتى تبدأ بالغليان الخفيف.

أضيفي الشيكولاتة المقطعة والزبدة وقلبي حتى تذوب تماما ويتكون خليط ناعم لامع.

اتركي الجناش يبرد قليلا حتى يثقل قوامه ويصبح جاهز للفرد.

قطعي الكيكة إلى طبقتين أو ثلاث طبقات متساوية.

ضعي الطبقة الأولى على طبق التقديم وادهنيها بالكريمة أو الجناش.

أضيفي الحشوة التي تفضلينها مثل الفاكهة أو قطع الشيكولاتة.

ضعي الطبقة الثانية وكرري الخطوة حتى الانتهاء.

غطي التورتة بالكامل بطبقة من كريمة الشيكولاتة وسوي السطح باستخدام سكين مسطحة.

يمكنك تزيين التورتة بطرق عديدة حسب ذوقك مثل برش شيكولاتة أو رقائق كاكاو.

خطوط من صوص الشوكولاتة أو الكراميل.

وردات من الكريمة باستخدام كيس الحلواني.

حبات فواكه طازجة مثل الفراولة أو التوت لإضافة لون جميل.

لنجاح تورتة الشيكولاتة استخدمي مكونات بدرجة حرارة الغرفة، خاصة البيض والحليب.

لا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

استخدمي شيكولاتة عالية الجودة للحصول على طعم غني ومميز.

اتركي الكيكة تبرد تماما قبل وضع الكريمة حتى لا تذوب.

يمكن حفظ التورتة في الثلاجة لمدة 3 أيام داخل علبة مغلقة.

