يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

يحتفل المصريون اليوم بعيد الحب المصري الذى يصادف 4 نوفمبر، وهو يختلف عن عيد الحب العالمى الذى يحتفل به العالم فى 14 فبراير.

وعيد الحب المصري رغم أنه مناسبة محلية إلا أن العشاق يحتفلون به لتخليد ذكرى رومانسية بينهم تظل محفورة في الذاكرة لسنوات طويلة.

وعيد الحب الذي يوافق 4 نوفمبر هو مناسبة تختلف عن عيد الحب المعروف عالميا في 14 فبراير، إذ يعد هذا التاريخ احتفال ثانوي أو محلي في بعض الدول العربية، خاصة في مصر، لذا يعرف باسم "عيد الحب المصري"، وقد ارتبط اسمه بالكاتب والصحفي المصري الكبير مصطفى أمين الذي كان وراء فكرته.

أصل قصة عيد الحب المصري 4 نوفمبر

ويعود الاحتفال بعيد الحب المصري إلى سبعينيات القرن العشرين، حينما كتب الصحفي مصطفى أمين مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، مقالا يقترح فيه تخصيص يوم مصري للاحتفال بالحب، وقد جاءت فكرته بعدما شاهد مشهد حزين في أحد شوارع القاهرة، وهو جنازة رجل مسن لم يشارك فيها سوى عدد قليل جدا من الأشخاص، رغم أنه كان محبوبا في منطقته، وحينها تساءل مصطفى أمين: لماذا لا نحتفل بالحب في حياتنا كما نحزن بعد الفقد؟!.

عيد الحب المصري، فيتو

ومنذ هذا الموقف ولدت فكرة عيد الحب المصري ليكون يوما يحتفل فيه المصريين بكل أنواع المحبة، وليس فقط بين العشاق، بل بين الأصدقاء، والأقارب، والجيران، وحتى حب الوطن.

متى بدأ الاحتفال بعيد الحب المصري؟

وبدأ الاحتفال فعليا بعيد الحب المصري في 4 نوفمبر عام 1988، بعد أن نشرت جريدة "أخبار اليوم" مقالات مصطفى أمين التي تدعو إلى تخصيص هذا اليوم للتعبير عن مشاعرهم الإيجابية، ومع مرور الوقت، لاقت الفكرة إعجاب الكثير من الشباب، وانتشرت في أنحاء مصر والعالم العربي، حتى أصبح هذا اليوم رمز للحب والعطاء المحلي.

مظاهر الإحتفال بعيد الحب المصري

وفي هذا اليوم، تتزين المحلات بالورود الحمراء، والهدايا الرمزية، والقلوب، ويتبادل الأزواج والمرتبطون الهدايا وبطاقات الحب، كما يقدم البعض الهدايا لأصدقائهم أو لأفراد عائلتهم تعبيرا عن المودة، وأصبح هذا اليوم فرصة لتجديد العلاقات ونشر روح التسامح والمشاعر الطيبة بين الناس.

ويرمز عيد الحب المصري إلى أن الحب لا يقتصر على شخص واحد، بل هو قيمة إنسانية عظيمة تشمل كل من حولنا، إنه تذكير بأن الحياة أقصر من أن تقضى في الكراهية أو الخصام، وأن كلمة طيبة أو لمسة حب صادقة يمكن أن تغير حياة إنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.