تألقي ببشرة مضيئة ونضرة فى خروجة عيد الحب

في عيد الحب، تسعى كل امرأة لتبدو بأجمل إطلالة، ببشرة ناعمة ومضيئة تعكس إشراقة الحب والفرح، عند الخروج مع الحبيب فى عيد الحب.

فالبشرة الصحية ليست فقط نتيجة مستحضرات التجميل، بل ثمرة عناية يومية وخطوات بسيطة يمكنك اتباعها بسهولة في المنزل لتتألقي بإشراقة طبيعية في هذا اليوم المميز.

خطوات بسيطة تمنحك بشرة مضيئة فى عيد الحب

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل: إن الخطوة الأولى للحصول على بشرة نضرة هي تنظيفها بعمق لإزالة الأوساخ والزيوت وبقايا المكياج، لذا استخدمي غسولا لطيفا يناسب نوع بشرتك، سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة، ونظفي وجهك مرتين يوميا، صباحا ومساء، للحفاظ على نقاء البشرة وتجنب انسداد المسام.

ترطيب وتقشير البشرة ضروريان لجمال بشرتك

وأضافت نادية، أنه لا يمكن أن تكون البشرة نضرة دون ترطيب كافٍ، لذا بعد غسل الوجه، استخدمي كريما مرطبا مناسبا لنوع بشرتك مع تدليك لطيف بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية، ويمكن أيضا استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان للبشرة الجافة، وزيت الجوجوبا للبشرة الدهنية، وزيت اللوز الحلو للبشرة الحساسة، ولا تنسي شرب كميات كافية من الماء يوميا، فترطيب البشرة يبدأ من الداخل قبل الخارج.

وتابعت: قومي بتقشير بشرتك مرة أو مرتين أسبوعيا لإزالة الجلد الميت وتجديد الخلايا، ويمكنك عمل مقشر طبيعي في المنزل من ملعقة سكر وملعقة عسل وبضع قطرات من الليمون، حيث دلكي الوجه برفق بهذا الخليط، ثم اغسليه بماء فاتر وستلاحظين نعومة ولمعان فوري.

وصفات طبيعية لبشرة أكثر نضارة فى عيد الحب

وأوضحت نادية محمد خبيرة التجميل، أنه قبل عيد الحب بيوم أو يومين، دللي بشرتك بماسك طبيعي يمنحها إشراقة فورية، مثل ماسك الزبادي والعسل الذى يرطب ويفتح البشرة، وماسك الخيار وماء الورد، الذى يهدئ البشرة ويمنحها نضارة، وماسك الكركم والحليب، الذى يضفي توهج طبيعي ويقلل من البقع الداكنة، اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

وأضافت نادية، أنه حتى في فصل الشتاء، فإن أشعة الشمس قد تضر بالبشرة وتسبب بهتانها، لذلك احرصي على وضع كريم واقٍ من الشمس بدرجة حماية مناسبة (SPF 30 أو أكثر) قبل الخروج، لحماية بشرتك من الأشعة الضارة التي تعيق نضارتها.

التغذية السليمة والنوم الجيد لبشرة مشرقة

وتابعت، أن ما تأكلينه ينعكس مباشرة على بشرتك، قبل عيد الحب، لذلك احرصي على تناول فواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والفراولة، والخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير، والأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل السلمون والمكسرات، وتجنبي الأطعمة الدهنية والمقلية لأنها تسبب البثور وبهتان البشرة،كما أن النوم العميق من 7 إلى 8 ساعات ليلا يساعد في تجديد خلايا البشرة وتقليل الهالات السوداء، والاسترخاء والهدوء النفسي يعكسان جمال داخلي يظهر على ملامح وجهك في يوم الحب.

لمسات المكياج البسيطة

وقالت نادية محمد خبيرة التجميل، إنه في صباح عيد الحب، اكتفي بلمسات مكياج خفيفة تبرز إشراقة بشرتك الطبيعية:

استخدمي كريم أساس خفيف أو BB كريم.

لمسة من أحمر الخدود الوردي ستمنحك مظهر صحي.

رشة من الهايلايتر على عظام الخدين والأنف ستضيف بريقًا ناعمًا ومميزًا.

