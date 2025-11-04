الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
حوادث

تحرك عاجل من النيابة بعد بلاغ أسرة تلميذة ضد فراش مدرسة ابتدائية بالشرقية

أمرت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بحبس فراش بإحدى المدارس الابتدائية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتحرش بتلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تحقيقات موسعة في واقعة تحرش فراش بتلميذة داخل مدرسة ابتدائية بالشرقية

استغاثة طفلة بعد تعرضها للتحرش من العامل

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد ألقت القبض على المتهم عقب تلقيها بلاغًا من إدارة المدرسة يفيد باستغاثة الطفلة بعد تعرضها للتحرش من العامل، حيث تم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أول رد من تعليم الشرقية بشأن الواقعة

من جانبه، قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية: إن المديرية لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن الواقعة، مؤكدًا أن المديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتنتظر ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حال ثبوت الواقعة.

الجريدة الرسمية