حوادث

سقوط دجال العطارين بتهمة النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على دجال العطارين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى وممارسته أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى فى الإسكندرية.

 

ضبط دجال العطارين بالنصب على المواطنين بوهم العلاج الروحاني

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة صحة الواقعة 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل –هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بالترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

