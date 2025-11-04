الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

هاجر أحمد مرشحة للمشاركة في بطولة مسلسل "أولاد الراعي"

هاجر أحمد، فيتو
هاجر أحمد، فيتو

رشحت الشركة المنتجة لمسلسل أولاد الراعي الفنانة هاجر أحمد لتشارك في بطولة العمل، مع الفنان ماجد المصري، ومن المقرر حسم القرار النهائي بالمشاركة خلال الأسبوع القادم، كي تبدأ أسرة العمل التصوير.

ويخوض الثلاثي؛ أحمد عيد وخالد الصاوي وماجد المصري السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل “أولاد الراعي”، ويتناول المسلسل قصة أحد الآباء له ميراث كبير وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعا قويًا، حيث يلعب الثلاثة دور أشقاء، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر كي يحصل على نصيب أكبر من الميراث الذي تركه والدهم.

ومسلسل “أولاد الراعي”، مكون من 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، من إنتاج ريمون مقار بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف ريمون مقار.

الجريدة الرسمية